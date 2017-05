Horacio Belmonte anuncia la separación voluntaria de sus ocupaciones públicas Horacio Belmonte encaró a la prensa solo para mostrar el oficio entregado al municipio y a su representación sindical para ausentarse de sus funciones y responder a los señalamientos Tras desatarse un escándalo en redes sociales por supuesto sexting, Horacio Belmonte Castillo, director del APAST, y delegado de la Sección 52 de maestros, anunció ayer en una rueda de prensa la separación voluntaria de sus responsabilidades públicas tanto en el ayuntamiento como en la representación de docentes, para “atender asuntos de carácter personales” que requieren de toda su atención, dijo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En rueda de prensa Horacio Belmonte Castillo dio a conocer su separación de su cargo a titular de APAST y como Secretario General de Sindicato de Maestros. En una rueda de prensa convocada durante la tarde de este viernes y después de haber sido asediado desde el pasado jueves para que diera a conocer su versión de los hechos en donde se le involucra en publicaciones a través de la redes sociales en aparente actividades de sexting, Horacio Belmonte encaró a la prensa solo para mostrar el oficio entregado al municipio y a su representación sindical para ausentarse de sus funciones y responder a los señalamientos. Horacio Belmonte se encontraba solo en una mesa para ocho personas, esperando a los medios de comunicación, el ambiente se tornaba incomodo en el que había momentos en silencio, retomando el tema delicado dijo que se trata de una campaña sucia que realizaron en su contra desde hace muchos años, y que ya que lo esperaba durante las campañas. Solo fueron tres medios de comunicación a la rueda de prensa convocada, ahí pidió que se prendieran las grabadoras para que no se perdiera ninguna palabra, para entonces abrir un folder color amarillo y comenzó a leer un escrito impreso, con algunas tachaduras para corregir algunas palabras. En parte del contexto de su declaración a los medios refirió “durante toda mi vida como funcionario público he resistido todos los ataques que se han hecho a mi persona, siempre he dado la cara sobre todo los problemas que aquejan referente a mi función, pero en este momento que he sido objeto de daño psicológico y moral, más allá de ello el daño moral y psicológico a mi familia y a una familia sin culpa, he tomado la decisión de separarme del cargo como director del organismo de APAST, y he solicitado al comité seccional la dimisión de mi cargo como Secretario General de mi sindicato, derivado de esta situación personal que me aqueja y requiere toda mi atención para atenderlo” citó. Al concluir su declaración se le pidió sí podrían hacérsele algunas preguntas, pero solamente comentó que lo sentía mucho pero por el momento no, levantándose rápidamente de la mesa para despedirse de los representantes de los medios de comunicación. El funcionario ahora con licencia, como se recordará desde el jueves fue exhibido a través de las redes sociales aparentemente besando en la boca a dos menores de edad y con una de ellas descansando sobre su pecho, aparentemente ambos desnudos. Las reacciones en redes sociales se viralizaron y generon una serie de opiniones, en las cuales a pesar de las indagaciones realizadas, la mayoría de los funcionarios interrogados prefirieron reservar opiniones pues consideraron era un tema personal y desconocían el origen. En tanto en la Subprocuraduria de Justicia donde se manejaba la posible presentación de una denuncia, hasta el cierre de esta edición no se tenía confirmada el trámite de la misma. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “Gallardistas” trabajan en su fortalecimiento En el Crucero vendedores de comida arrojan basura al río Niños peligran ante escombro frente a la “Leona Vicario” En el Barrio del Carmen, gente pide pipas con agua y no les dan Buscan comida entre los contenedores de basura