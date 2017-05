Ganado muere por falta de pastos, urge llueva en la región: Guerrero Ganaderos de la región claman por las lluvias Es urgente que llueva en la región huasteca para que acabe con la sequía que se ha prolongado más allá de lo esperado manifestó lo anterior el presidente de la Asociación Ganadera Local Jaime Guerrero Ramiro quien aseguró que sí ha habido muerte de ganado debido a la falta de comida. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios AFIRMA EL LÍDER DE LOS ganaderos que en Valles y varios municipios hay muerte de ganado Señaló que las lluvias caídas hace unas semanas atrás no les trajeron nada de beneficio ya que fue poca el agua que cayó y la tierra está muy seca, no hay pasto en el campo, y ya no hay forraje para alimentar a los animales. “Estamos bastante mal, por no decir que muy mal” expresó Guerrero Ramiro quien reconoció la labor de gestoría que realiza el presidente de la Unión Ganadera Regional Manuel Valdés Galicia quien logró bajar 2 millones de pesos del Gobierno del Estado que fue utilizado para la compra de sal mineralizada y de melaza, que aunque no fue suficiente los ha ayudado a sobrellevar la situación. Aseveró que las vacas están flacas debido a que la sequía se ha prolongado demasiado, no hay forraje y no pueden vender los animales por el mal estado en el que se encuentran inclusive, el abigeato ha descendido también. “Las vacas flacas a quien se las venden” indicó asegurando que el robo de ganado descendió porque los ladrones no pueden vender el ganado robado en esas condiciones. “A la voz de ya” dijo, es necesario que llueva aunque explicó que una vez que eso suceda, deben esperar un mes para que emerja la hierba “porque como nosotros decimos, no llueve pasto”. Guerrero Ramiro aseveró que ya ha habido muertes de animales en Valles, Tamuín, San Vicente, Ébano, entre otros más debido a la sequía sin embargo no hay estadísticas o cifras oficiales porque no se reportan. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Presentaron oferta académica para certificación de servidores Festejan a madres sindicalizadas del Municipio Uniformes de San Luis dona 600 pantalones empleados municipales Nebulizan escuelas en Ojo de Agua y genera temor UASLP ZH y la RECINATUR realizan seminario turístico con prestadores de servicios de la región