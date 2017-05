y esto dura solamente tres horas como máximo, por lo que gente ya se queja de que tiene 15 días con problemas de agua en sus hogares, pero además esto significa un gran problema para la población cuando al aprobar el recurso para el fondo de contingencias se piensa solamente en las comunidades de la parte alta de los municipios a ser abastecidas mediante pipas, ya que no solamente el municipio de Coxcatlán tiene este problema, sino también municipios como Tanlajás que en Santa Elena desde que inició la administración no han recibido este apoyo, y ante el estiaje que prevalece ni de los pozos pueden abastecerse teniendo que desembolsar de manera particular para que el agua les sea abastecida a cada familia ya que del municipio no se ha tenido ese tipo de apoyo, y por el contrario argumenta la falta de recurso para poder apoyarlos. Otro municipio que cuenta con comunidades altas es Tancanhuitz, en donde mediante pipas se encuentran apoyando las comunidades, agua que sin embargo es sacada de los arroyos a fin de no gastar tanto combustible al ir hasta el rio más cercano al lugar, lo que implica que de un momento a otro los arroyos podrían estar secando si las lluvias no aparecen, pero no son los únicos municipios, ya que en Axtla de Terrazas en la cabecera se quejan de la falta del vital líquido, lo cual sin embargo no ha sido por muchos días y se argumentan problemas en el sistema de bombeo

Pero además el problema de la falta de lluvias y que se espera dure hasta este fin de semana en que se pronostican las mismas, se encuentra afectando a los productores de todo tipo de fruta de temporada ya que no solamente fue el litche el que se vio afectado, sino que además el mango, la vainilla y otros productos que se cosechan en la región y que sirven para que las familias puedan alimentarse mediante las ventas de los mismos, pero además es de reconocer que no todos dan el valor agregado que tiene su producto, ya que vainilleros con tal de obtener un poco de solvencia, malbaratan la frutasolvencia a en el peor de los casos no pudo ser producida, se desconoce cómo podrán sobrevivir durante la temporada.

Acostumbrados a que las bebidas embriagantes abundaban durante los festejos del día del maestro, los docentes del municipio de Aquismón criticaron la falta de alcohol en el evento organizado por el ayuntamiento, lo que sin embargo no consideraron, es que año con año se reportaban percances en donde los maestros eran los causantes por andar tripulando en estado de ebriedad después del festejo correspondiente y sin medir las consecuencias de sus actos, aun cuando esto significara en algunos casos, la ausencia de sus labores al día siguiente.