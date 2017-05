Apreciaciones Luego del escándalo desatado a raíz de las fotografías difundidas a través del whatsapp así como de cuentas de Facebook, el director del organismo operador de agua potable y alcantarillado de Tamazunchale, APAST, Horacio Belmonte Castillo dio a conocer su salida de dicho organismo municipal. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Pero no solo esto, también dio a conocer su salida como delegado de la sección 52 del SNTE, con el fin de poder dedicarse a atender el problema que ahora enfrenta, y que ha tenido una trascendencia más allá del municipio a través de los medios digitales en donde más allá de la indignación social que pudiera generar se le ha dado una connotación política en contra de la administración municipal. Si bien los hechos ocurridos no tienen que ver con la función que desempeñaba al frente del organismo, es evidente que se habría de generar una presión social en contra del funcionario y del mismo Ayuntamiento a pesar que son dos instituciones totalmente independientes, de ahí que se optara por dar el espacio necesario para que pueda resolver su situación, aunque hasta el momento no existe una confirmación de una denuncia penal en su contra. Se ha mencionado que las fotografías fueron sustraídas de un teléfono celular que Lacho extravió y que fueron difundidas con el fin de perjudicarlo sin tomar en cuenta el daño que causaban a las jóvenes implicadas, por tanto se tendrá que abrir una averiguación en contra de quienes iniciaron con la difusión sin proteger la identidad y generaron un daño moral y psicológico, ya que no había una intención de denuncia sino de exhibir. Ahora queda esperar quien habrá de ser nombrado como nuevo director del APAST , ya que se mencionaba al contralor interno Fernando Morquecho como una posibilidad al tener ya conocimiento de la operatividad y haber estado varios periodos dentro del organismo conociendo además la cuestión administrativa. Pese a existir una caseta de vigilancia en el área de los campos deportivos de San Rafael, existe una real seguridad durante la realización de los encuentros deportivos, y es que los pleitos dentro de la cancha entre jugadores puede ser algo común al calentarse los ánimos, el problema es que ante el abierto consumo de alcohol en plena calle personas externas ocasionan los problemas. Aun cuando acuden mujeres y niños a jugar con sus bicicletas disfrutando del área de esparcimiento, es común ver a sujetos ebrios orinando sin pudor alguno, y no hay quien les llame la atención o incluso comienzan a faltarle el respeto a las jóvenes que tienen que caminar por el lugar para ir a sus casas, por lo que la parte baja de San Rafael se ha vuelto ya una zona de cantinas contaminando los espacios deportivos y de esparcimiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones