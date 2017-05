Regularizará CAPASHH  adeudos de usuarios  en Ejido Charco Azul

Huejutla, Hgo.- Con la finalidad de regularizar la situación de los adeudos de usuarios del servicio en el Ejido Charco Azul, recientemente sostuve una reunión con los integrantes de la delegación municipal que encabeza Juan Ramos Concepción. Lo anterior, fue expresado por el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla, Hidalgo (CAPASHH), Jonathan Toledo Arenas, quien especificó que la determinación obedece a que ya se restableció el servicio en el sector. Agregó que los adeudos datan del periodo en que no tuvieron suministro de agua, por lo que se busca con la mediación de las autoridades suscribir acuerdos para que no haya ninguna inconformidad, tanto de ellos como de la dependencia. Asimismo, manifestó que se tiene conocimiento que en algunas viviendas de la zona hay tomas clandestinas, las cuales se buscará detectar con el propósito de invitar a las personas a que se regularicen para evitar multas o suspensión del servicio. Para finalizar, Toledo Arenas reconoció públicamente la disposición de las autoridades auxiliares del Ejido Charco Azul, en especial de los integrantes del comité de agua, para solucionar el problema de los adeudos y detectar tomas no autorizadas.