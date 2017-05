Transformar al campo, para transformar a Hidalgo: Omar Fayad Jornadas de capacitación impulsan el desarrollo agrícola en la entidad. Conocer las reglas de operación permitirá que más productores accedan a los programas que benefician al campo. Estado | Estado 0 Comentarios En el municipio de Tepeapulco, el mandatario reiteró la importancia de apostar por la innovación y desarrollo del sector. Tepeapulco, Hgo.- Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, en compañía del subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Gustavo Cárdenas Monroy, acudió al Taller de Capacitación y Audiencia Pública, que se ofreció a las mujeres y hombres del campo hidalguense, con el objetivo de detonar su potencial productivo. En el municipio de Tepeapulco, el mandatario reiteró la importancia de apostar por la innovación y desarrollo del sector, pero sobre todo insistió en que quienes deseen acceder a un crédito, sepan que está a su alcance, “siendo el gobierno del estado, el aval para que eso suceda”, como parte de los compromisos cumplidos hechos en campaña, de “darle a los que menos tienen”. De la misma forma, el gobernador junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno entregó banderas, carpetas básicas agrarias y reconocimientos a comisariados ejidales; al tiempo que reiteró la importancia de conocer bien las reglas de operación de los diferentes programas, pues sólo de esa forma se garantiza que no se cometan injusticias. “Las reglas de operación le dan orden a las cosas, porque de otra forma no nos permitiría acceder a los recursos de los programas federales, de manera organizada” asintió. Asimismo, habló de lo importante que es tener la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, y de transformar al campo hidalguense, pues sólo con acciones como estas, campesinos y productores de la entidad podrán ser más competitivos y acceder a una mejor calidad de vida para sus familias. En su oportunidad el subsecretario de la SEDATU, Gustavo Cárdenas Monroy reconoció al gobernador Omar Fayad por el compromiso y voluntad para trabajar por el campo; al tiempo que afirmó que se trata de una actividad que se vuelve cada vez más trascendente. Los representantes de los 71 núcleos ejidales de la entidad asistieron a las conferencias y talleres en importantes temas como: Sanidad e inocuidad agroalimentaria, productividad y competitividad, fomento ganadero, apoyos a la comercialización, así como el desarrollo de exportaciones. De igual forma, en las audiencias públicas, se explicaron detallada y personalmente las reglas de operación para tener acceso a los programas de apoyo que ofrecen las distintas dependencias de gobierno, y temas como el incremento a la disponibilidad de alimentos, reglamentación de uso de suelo, infraestructura, equipamiento, entre otros. Cabe recordar que parte de las políticas de un gobierno sustentable, como el que promueve el gobernador Omar Fayad y que impulsan un gobierno sustentable; los apoyos para el campo que otorga su administración, no generan un impacto ambiental adverso, poniendo especial cuidado en preservar las áreas naturales protegidas, en colaboración con otras instituciones como CONAFOR, CONAGUA y PROFEPA. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Organiza SSH 1er Congreso Estatal de Calidad y Seguridad del Paciente dirigido a trabajadores de Villa Ocaranza Sayonara preside reunión con Mujeres 2017 Hidalgo, sede de la primera reunión ordinaria de la Comisión Permanente De Contralores Estado-Federación Región Centro Golfo Istmo Se consolida en SLP la industria manufacturera Da CEGAIP la conferencia “Combate a la Corrupción”