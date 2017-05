PAN debe de analizar en qué falla: Malibran

Cuestionado sobre esta salida, Luis Angel Contreras Malibran dijo que lejos de lamentarse que este importante elemento del área juvenil del partido se haya ido, deben los panistas locales de preocuparse y encender los focos rojos para analizar porqué se están quedando sin un cuadro tan importante como lo era Javier Salazar, quien siempre se había destacado por su participación.

“Más que otra cosa se debe poner mucha atención, debemos hacer un alto en el camino y analizar si estamos fallando en algo, o en que estamos fallando, debemos voltear y ver a los jóvenes que están ávidos de participar, debemos reconocer que necesitamos de los jóvenes y que ellos deben ver a nuestro partido como una verdadera opción de trabajo por una mejor sociedad”.

En cuanto a si la salida de Salazar se da a muy temprana hora, dado que el comité municipal apenas y está arrancando trabajos, y si no es esto un sinónimo de debilidad del comité, sentenció que es este el momento justo en el que las personas que no desean seguir apoyando se deben de ir, y no cuando ya se está en plena época de campaña.