Apreciaciones El accidente de la Pipa de Gas Convicsa y otras situaciones de riesgo que se han presentado en el municipio vuelve a retomar el tema de contar con corporaciones mejor preparadas y sobre todo mejor equipadas para poder actuar ante situaciones de alto riesgo, tal pareciera que este es el último de los temas en los gobiernos de los tres niveles. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Tiene que pasar algo verdaderamente malo para que se genere una coordinación entre las corporaciones municipales con las estatales y federales y que los gobiernos de estos mismos niveles volteen a ver a los municipios pero solo mientras dura el eco de la tragedia, porque cuando las cosas se “tranquilizan” dejan todo a su suerte. Ya anteriormente se había mencionado la posibilidad de una unificación de corporaciones entre los bomberos y Protección Civil apoyados con la Secretaría de Salud así como otras dependencias que pueden destinar personal y recursos para actuar cuando sea necesario de manera conjunta no solo para Tamazunchale, sino para la región sur. Ayer se pudo ver nuevamente que para supervisar el retiro de los restos de la pipa se tuvo que movilizar al único personal disponible de Protección Civil y de Bomberos dejando vulnerable al municipio ante otra situación, como ocurriera hace apenas pocos días cuando realizaban maniobras para el trasvase de la pipa y se registró un siniestro cerca del Hospital Integral y no hubo quien acudiera a apoyar. Hoy será nuevamente la prueba de fuego para el Partido Revolucionario Institucional, PRI, con la realización del festejo del día de la madre que realizará en el Club de Leones en donde obviamente se espera una buena convocatoria tomando en cuenta que se trata de un evento abierto a la población. Se dice que cualquiera puede destapar una olla de tamales y reunir a un montón de gente, y esto se observa sobre todo en la temporada de campañas que aun no inicia de manera oficial, pero que en la práctica ya se está llevando a cabo, en el caso de los demás grupos como los gallardistas, han señalado que no tienen una figura clave que vaya a contender por la dirigencia del comité municipal. Aunque entre los que se mencionan se encuentran obviamente los representantes de la familia Vargas, quienes desde hace tiempo han marcado una postura fuerte en contra de la dirigencia actual del PRD, mientras que del lado del grupo de Sergio Enrique Delgado buscan no solamente mantenerse sino recuperar la militancia que por alguna razón se ha alejado del partido. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones