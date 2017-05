Apreciaciones Desde hace un mes, los espacios deportivos y públicos que fueron rehabilitados con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito en cerca de tres sectores de la ciudad como Lázaro Cárdenas, El Carmen y 18 de Marzo, estuvieron listos para su uso sin embargo, no estaban aún abiertos. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que la intención era que el mismo gobernador del estado Juan Manuel Carreras López los inaugurara a inicios del mes de abril, sin embargo debido a que ya pasó mucho tiempo, se tomó la decisión de abrirlos al público en general a partir de esta semana, según lo informó el director del PRONAPRED Miguel Barra Escamilla. Precisamente hablando de esa oficina, cabe recordar que ya no tiene presupuesto debido a que desde nivel nacional se suspendieron los apoyos por tal motivo, bien podría anunciarse la desaparición de esa dirección. Resulta que Eladio Manzanares Rubio, quien fuera dirigente del PAN en Valles hace algunos años y renunciara a él en el 2015 y ahora es el subdirector de Obras Públicas, está pidiendo su cambio a la DAPAS. La razón es que en el Ayuntamiento en donde ahora se encuentra, no cuenta con la prestación médica del IMSS mientras que en la DAPAS si y tienen muchas prestaciones. Dicho funcionario afirmó que su cambio ya es un hecho y cuenta los días para que pueda ser dado de alta en el organismo operador del agua. Este día primeramente el Comité Local del PAN estará festejando a las mamás militantes de ese partido el Día de las Madres y también el Día de los Niños en un evento a desarrollarse en el salón Rodeva a partir del mediodía. Pero también el empresario Adrián Esper a través de su asociación Proyectos de Impacto Social hará lo propio en el parque Rafael Curiel cerca de las 15:00 horas en donde pretende presentar un programa artístico y rifa de regalos a las mamás asistentes. Y en menor escala, el Partido del Trabajo a partir de las 13:00 horas en su sede local, llevará a cabo la sesión del Congreso Municipal en donde al parecer y de último momento se confirmó la presencia del diputado plurinominal y coordinador estatal del instituto José Belmares Herrera. Precisamente el PT se quedó sin coordinador o representante local desde hace más de un año ya que quien estaba en el cargo, sin avisarle a nadie, se fue al estado de Coahuila en donde se desarrollan elecciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciacione Apreciaciones