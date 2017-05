Madres se quedaron sin festejo este 10 de mayo

Jaltocán, Hgo.- Las madres del municipio este año no tuvieron festejo, esto debido a la falta de recursos en el Ayuntamiento, por lo que las autoridades municipales entregaron apoyo a los delegados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que ellos les hicieran su convivio en sus localidades. Lo anterior fue dado a conocer por amas de casa de este municipio quienes explicaron que cada año ha sido una tradición la celebración del “Día de las Madres” en donde las mamás aprovechan para convivir y pasar un rato agradable, pero que esta vez debido a que en el Ayuntamiento supuestamente no cuentan con recursos la celebración no se realizó. Mientras tanto el alcalde Guillermo Amador Lara estuvo llamando a algunos delegados para de manera personal hacerles la entrega de cerdos con un peso de 80 kilogramos, los cuales fueron entregados para beneficio de algunas localidades y para que la convivencia fuera organizada por los delegados de su mismo partido. Esta situación causó la inconformidad entre la población, ya que cada año se lleva a cabo un evento general en el cual aparte de hacerles una comida a las madres se rifan algunos obsequios, por lo que dijeron desconocer si con dichos cerdos se comprobará la celebración.