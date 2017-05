Apreciaciones Vaya que sorprendió el poder de convocatoria que tuvo el festejo del Día de las Madres organizado por el ayuntamiento de Ciudad Valles, dada la asistencia de más de cinco mil personas que se trasladaron al primer cuadro de la cuidad para disfrutar de la fiesta que se tenía organizada, donde los regalos y la participación de grupos musicales desbordaron la emoción de los asistentes. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios No faltó quien comparara la convocatoria alcanzada con otros fines, dándole tintes un tanto cuanto políticos, pero lo que resulta innegable es lo que las fotografías y videos demuestran, y que terminan traduciéndose en la confianza que tiene la gente de participar en las actividades del gobierno y porque no, en que la figura de Jorge Terán Juárez sigue siendo un buen imán. Para esta semana otro evento crucial será el festejo del Día del Maestro, donde se espera la asistencia de más de 2 mil 500 trabajadores de la educación y donde sin duda el ayuntamiento municipal tendrá que echar mano del círculo más cercano del presidente para que el evento no solamente luzca, si no que de muestra de una buena organización. El cambio del titular del deporte en el municipio era un reclamo ya muy sonado por parte de promotores deportivos, sobre todo por la falta de respuesta que este estaba dando a los reclamos de los deportistas, esto sin contar que a cuestas llevaba la cercanía con el ex presidente Juan José Ortiz. Ahora las esperanzas en el nuevo titular del deporte de apellido Jiménez, hermano del líder de comerciantes Leonel Jiménez, se centran en el orden que este pudiera llegar a tener en los espacios deportivos y combatir sin miramientos el alto consumo de bebidas embriagantes que se dan en los campos y donde no se sabe quién autorizo que desde hace años en los mismos opere la venta de alcohol convirtiéndolos en verdaderos depósitos. Raúl Palacios Monzón, en la anterior administración justifico públicamente la venta de cerveza con la obtención de recursos para el mantenimiento de las áreas, pero esto a todas luces es injustificable si lo que se trata es dar la imagen de que ser deportista es sano. En temas magisteriales, a pesar de que faltan varios meses para la renovación del sindicato independiente de trabajadores al servicio del Colegio de Bachilleres, ya hay quienes buscan dar madruguete en las postulaciones a la dirigencia y esto lo están tomando muy en consideración perfiles que realmente están haciendo trabajo al interior pero que han mantenido su bajo perfil para ser prudentes. Sin duda alguna estos destapes mañaneros, no solo servirán para medir las aguas si no también para jalar orejas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciacione