Apreciaciones La gira realizada el día de ayer por la región huasteca sur del presidente del comité directivo estatal del Partido Revolución Institucional, Martín Juárez acompañado de toda la estructura, tanto de representantes de sector y organizaciones como de gobierno, dejando en claro que al menos este partido se toma en serio el trabajo de cara al proceso electoral del 2018, sobre todo en lo que respecta a la presidencia de la república. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Una postura que sin duda habrá de generar suspicacias fue la del diputado federal Christian Sánchez quien dentro de su discurso afirmó que Tamazunchale será para una candidata priísta a la alcaldía, sin pronunciar nombres de nadie en particular, ni siquiera si dicha aspirante se encontraba presente dentro del salón donde se celebró el festejo a las madres del municipio. Aunque en la foto que se tomó con toda la concurrencia no aparece la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi, quien se ha señalado como una posible aspirante, y en cambio si estuvieron la representante del sector femenil y la dirigente municipal del PRI, Guadalupe Zavala quien mantiene una relación más cercana con el diputado federal y con la dirigencia estatal, y que no está descartada para poder aspirar a una candidatura llegado el momento. Pero también se ha mencionado como una posibilidad a la secretaria de salud en el estado Mónica Liliana Rangel, quien ya anteriormente externó su intención de buscar la alcaldía, sin embargo dado el cargo que actualmente ostenta y que ya no cuenta con la misma operatividad en esta zona sino en otras regiones, la vuelve con menos probabilidad. Por lo pronto aquí aplicaría el dicho, “cuando veas las barbas de tu vecino rasurar”, y los demás grupos políticos deben comenzar a prepararse tanto los internos del PRI si quieren posicionarse, como los externos para poder competir. Quien también anduvo de gira por la huasteca fue el ex presidente estatal de Acción Nacional, Héctor Mendizabal, quien recorrió municipios de la zona centro en donde se reunió con los panistas buscando rescatar parte de lo que fuera su capital político, y que tras el proceso de renovación de la dirigencia quedó notablemente mermado, y en general el panismo se encuentra disperso y sin una dirección. De ahí que se pueda hacer la comparativa entre un partido y otro, ya que mientras uno se aplica a entrar con todo el aparato operativo, el otro simplemente permanece aletargado desde la dirigencia en espera de que lleguen los tiempos confiado en que la inconformidad social sea nuevamente su aliada en contra del partido en el poder, sin tener que desgastarse política y económicamente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones