La gente cree en Dios, pero duda de las religiones No porque la doctrina de la iglesia católica sea mala, si no que los que las formamos, a veces dejamos mucho que desear, ante esto se ha perdido mucha credibilidad" indicó el párroco. Cecilio Esparza Ledezma, párroco de la iglesia San Juan Bautista, reconoció que la religación católica ha sufrido de la falta de credibilidad, y ha orillado a que algunos feligreses dejen de acudir a la iglesia, sin embargo siguen creyendo en Dios. "La gente sigue creyendo en Dios, lamentablemente todas las instituciones de orden religioso, han sufrido un gran decremento en la credibilidad de las personas, no porque la doctrina de la iglesia católica sea mala, si no que los que las formamos, a veces dejamos mucho que desear, ante esto se ha perdido mucha credibilidad" indicó el párroco. Añadió, -"Aunque también otra situación tan materialista que vivimos, es que vemos y tenemos una sociedad, o queremos una vida fuera de compromisos, obligaciones, vivimos en una cultura light, donde el esfuerzo y el sacrificio, donde el trabajo no tengan mucho que ver, hasta el mismo trabajo en que función se ve, de un salario, no como una realización personal, incluso comunitaria, si nos proponen un trabajo, lo primero que preguntamos es cuanto nos van a pagar, es una situación difícil que vivimos en todos los ámbitos". Esparza Ledezma, señaló, -"El mensaje del evangelio no llega, por falta de coherencia, por falta de aceptar una doctrina que se nos propone que es la cruz la que tiene que ir por delante y que es la cruz como camino a la resurrección a la vida, esto cuestiona, no encaja a nuestro esquema de vivir y ahí viene el decremento a los mismos valores". Para finalizar, dijo, -"La iglesia no es el cura, o el vicario, somos todos los que nos decimos católicos, mientras las personas no retomemos los verdaderos valores, hemos dejado de seguirlos, por seguir otros de menor jerarquía viene esa descomposición en la sociedad, por eso tenemos que empezar desde abajo, dejar a un lado la corrupción, la mordida, el desquite, la crítica destructiva".