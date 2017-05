El PRI entiende que al confiar en las Mujeres, confía en el futuro de México Con las mujeres comprometidas con el PRI vamos a ganar, y el próximo presidente habrá de ser priista”: Christian Sánchez Más de 7 mil mujeres madres de familia, abarrotaron las instalaciones del Club de Leones, lugar que fue el escenario para que el Partido Revolucionario Institucional, festejara a las madres priistas quienes gustosas participaron en todas las actividades que fueron organizadas para ellas, estando acompañadas de los diferentes liderazgos del Revolucionario Institucional. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios La dirigencia estatal y local, asi como el diputado federal Christian Sánchez, estuvieron presentes para festejar el día de las madres a la militancia y simpatizantes priistas. El evento que dio inicio en las primeras horas de la tarde, estuvo engalanado por el dirigente del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional, Martín Juárez Córdova, Guadalupe Zavala Castillo presidenta del comité directivo municipal, el diputado federal Christian Joaquín Sánchez, así como también los diferentes líderes locales del tricolor. Al hacer uso de la palabra, el legislador priista Christian Sánchez, precisó, -“Reconozco el empuje, las ganas, la dedicación y la capacidad de la dirigencia del partido, que con un equipo excelso se han dado a la tarea de asumir el reto de llevar al PRI al gobierno municipal, están convencidos y estamos convencidos de que no siempre se gana, pero tambien no siempre se pierde, de que a veces nos toca tirar los guantes y a veces nos toca recoger las varas, pero esta vez con un grupo organizado, con las mujeres comprometidas con el PRI vamos a ganar, y el próximo presidente habrá de ser priista”. Añadió, -“Las mujeres deben ser del PRI, como bien me decía una señora hace un momento, porque somos el partido que por primera vez cedió los espacios a las mujeres, y con una reforma, la mitad de cargos públicos sean mujeres, somos un partido que entiende que al confiar en las mujeres confía en el futuro de México, porque son ustedes que día a día salen a dar la cara por su familia, si México tiene un héroe son las mujeres mexicanas a las cuales les extiendo todo mi respeto, mi cariño y mi admiración”. Por su parte, el dirigente estatal, Martín Juárez Córdova, agregó, -“El PRI está congratulado por este evento, al que acuden miles de madres de familia, son las que integran y generan cohesión y son las que ayudan para reconstruir este tejido social, por ello este reconocimiento, en el cuadro político juegan un papel esencial, generaremos esquemas, donde podamos ver y seleccionar estos cuadros para participar, y vamos a generar este 2017 con esta intención”. Guadalupe Zavala Castillo, agradeció la presencia de los líderes priistas, así como de las mujeres militantes que se dieron cita en este evento donde se compartió el pan y la sal, ademas de disfrutar de un evento musical al son de un trio de la región quien fue el encargado de amenizar la tarde. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La gente cree en Dios, pero duda de las religiones Religiosas se retiraran del colegio Fray Pedro de Gante 37% de escuelas requieren de infraestructura: URSEHS Sigue la escases de agua en el municipio Pide no arrojen basura en las calles