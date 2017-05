Habitantes en espera de solución al problema del sistema de agua

Jaltocán, Hgo.- A meses de haberse presentado el problema de funcionamiento del sistema de agua potable ejecutado recientemente en el municipio, habitantes siguen padeciendo las carencias debido a que autoridades no han dado solución al desvío de agua hacia algunas comunidades pertenecientes a Huejutla. Vecinos del municipio dieron a conocer que se encuentran desesperados debido a los constantes problemas que se presentan ante la falta de abastecimiento de agua entubada, lo anterior después de que se convirtiera en un proyecto que no ha sido funcional debido a diversas versiones, sin embargo ya cuentan con un estudio del problema que hasta la fecha no se ha dado solución. El sistema integral de agua potable fue realizado con una inversión mayor a los 95 millones de pesos, pero este no ha dado los resultados que la población esperaba debido a que según versiones de las mismas autoridades municipales, el agua que debería llegar a la presa fue desviada por medio de tuberías que conducen a comunidades pertenecientes al municipio de Huejutla, construidas durante la administración del ex alcalde Alfredo San Román. A pesar de que a la presa que fue construida para abastecer al municipio en tiempo de sequía, a la fecha no han dado ninguna solución al problema.