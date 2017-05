Apreciaciones Apenas habían concluido con los problemas económicos que la administración mantenía desde el inicio del año por la falta de llegada del recurso anual estatal a los municipios y ahora el municipio de Huehuetlán vuelve enfrentar problemas que obligaron a deber la quincena a la planilla laboral de trabajadores del ayuntamiento, generando la imcertidumbre de todos sobre todo porque temen que no sea solamente una la quincena que les quede pendiente, la cual sin embargo se estará pagando el día de hoy, pero no a todos, ya que los de confianza podrían tener que esperar hasta que llegue el recurso de finales del mes. En este sentido tampoco el ayuntamiento de Tanlajás cumplió con sus trabajadores al no depositar el pago de la quincena pero en este lugar se asegura se deriva de que solamente les llegaron 100 mil pesos aproximadamente de los 700 mil que en total tienen que pagar a los trabajadores sin excepción alguna, por lo que se teme que no se pague dicha quincena y que ante la falta de recurso en la siguiente solamente se pague una quedando a la deriva el recurso de la presente como ha pasado en otras ocasiones en que a los de confianza les es suspendido su pago total. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios El municipio de Coxcatlán se está convirtiendo en el segundo que el gobierno del estado mediante sus diferentes dependencias pone gran atención, ya que en primer lugar se encuentra al menos en huasteca centro a Aquismón por ser el municipio en donde constantemente se visita por parte de funcionarios estatales y federales, pero de un tiempo a la fecha, es Coxcatlán en donde se encuentran poniendo toda la atención y desde el instituto nacional para los adultos, el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia y el mismo gobernador del estado, han buscado la forma de visitar el lugar, y no solo ello sino que también llevar a presidentes municipales de la región y del estado, pero además en materia de seguridad ha sido concentración para las capacitaciones regionales que se ameritan en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, lo que lo deja bien posesionado políticamente hasta el momento, y se espera que el presente año sea detonante para que el alcalde Manuel Morales pueda bajar obras de relevancia, después de que durante el primero tuvo la prioridad de abastecer de agua a las 11 comunidades que durante más de año y medio no han contado con el vital líquido tras el corte de la tubería del sistema de abastecimiento principal y que comunica con el municipio de Huehuetlán hasta el nacimiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones