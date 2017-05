Apreciaciones Alarmante el número de casos de alumnas que fueron detectadas en la escuela secundaria Justo Sierra Méndez con signos de formar parte del reto denominado “La ballena azul”, que ocasionó la muerte de al menos 150 niños alrededor del mundo a través de la red social de Facebook. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El macabro juego que consiste en causarse lesiones a sí mismos y llevar una rutina autodestructiva que culmina en el suicidio, sigue esparciéndose pese a que el creador fue ya detenido por la policía y sometido a juicio en el extranjero, la semilla quedó sembrada en las redes. Y es que los niños y jóvenes que caen presas de esta manipulación son aquellos que tienen problemas de autoestima y que no son atendidos en casa por sus padres o son víctimas de abuso en las escuelas y los maestros no intervienen a tiempo, de ahí que se requiere una mayor atención de las autoridades escolares y de gobierno para detectar casos difíciles que se pueden complicar a ese grado. Ante el señalamiento de algunos priístas que se ha observado una migración de militantes de Nueva Alianza hacia las filas del tricolor, el dirigente municipal del partido turquesa responde señalando que esto es un fenómeno natural que se da entre partidos políticos, sobre todo previo a los procesos electorales. Sin embargo aprovecha para dejar claro que si alguien se ha visto beneficiado con estos movimientos de personas es precisamente Nueva Alianza ya que se ha logrado incrementar el padrón y en un 90 por ciento se trata de integrantes de nuevo ingreso de los cuales muchos provienen de otros partidos como el PRI. Tras solicitar permiso el director Horacio Belmonte al APAST para retirarse del cargo de manera temporal, se está en espera que se convoque a la sesión de la junta de gobierno en donde se habrá de determinar quien ocupará el cargo, ya que prácticamente es un hecho que Belmonte Castillo no regresa, e incluso se habla de una carta de renuncia que se dejó firmada para poder elegir al nuevo director. Hasta ahora no se ha mencionado quien pudiera ser quien ocupe la vacante, aunque Fernando Morquecho sigue siendo una opción, pudiera designarse a alguien más, por el momento todas las áreas están trabajando de manera normal, ya que se tiene que reconocer que al menos la operatividad del organismo se mantenía en armonía bajo la tutela de Lacho, y sobre todo, las finanzas quedaron saneadas eliminando la dependencia del presupuesto del ayuntamiento. Otro aspecto por definir es quien se hará cargo de la sección 52 del SNTE en donde Lacho también pidió licencia al cargo, y se habla que pudiera ser la secretaria de la delegación quien asuma esta encomienda. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones