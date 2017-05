Apreciaciones Para este día, se espera la visita a la ciudad por primera vez desde que asumió el cargo, la nueva directora del subsistema COBACH la ex diputada en la pasada legislatura Marianela Villanueva Ponce. Se prevé que a las 10:30 de la mañana, Villanueva Ponce sostenga un encuentro con los representantes de los medios de comunicación en las instalaciones del COBACH 24. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios A pesar de que se tenían posibilidades de que en Valles se realizarían acciones de protestas por parte de docentes aprovechándose la fecha del Día del Maestro, finalmente todo transcurrió de manera normal sin ningún incidente. Lo único que se supo fue que, varios docentes de los Centros de Bachillerato Comunitario (CEBAC) iban a reunirse en ciudad Valles para definir qué acciones tomarían luego de que, la SEGE continua sin pagarles varios meses del subsidio. Quienes también se pensaba iban a salir a las calles eran los profesores jubilados del sistema de telesecundaria dado que se supo que iban a realizar protestas en la capital potosina también por adeudos que tienen por parte de la SEGE. Quien se fue un tanto molesto o desilusionado de ciudad Valles el pasado domingo, fue el coordinador estatal del PT y regidor en la capital potosina Mauricio Rosales Castillo quien acudió a esta ciudad con el fin de dar posesión a los integrantes del Comité o Comisión Municipal que habrá de tomar las decisiones de ese partido rumbo a las elecciones del 2018. Pero, de las cien personas que fueron convocadas para dicho Congreso Municipal y de las que se requería 60 para que existiera quorum legal, no se reunieron ni siquiera 30 y se tuvo que improvisar invitándose a pasar a quienes caminaban al exterior de la oficina. La molestia de Rosales Castillo no se hizo esperar y expresó a los ahí presentes, en su mayoría jóvenes que están al frente del partido qué, la dirigencia estatal invierte miles de pesos al mes en la renta del inmueble, pago de servicios como agua, energía eléctrica, internet como para que al final no se tengan resultados. Y es que parte de la culpa la tiene el mismo Mauricio Rosales dado que no visita de manera constante a Valles, pero además ni siquiera supervisaba los trabajos de quien estaba al frente del PT en la localidad, al doctor David Ruiz quien de plano huyó hacia su estado Coahuila hace un mes sin avisar a nadie. Diversas reacciones han surgido desde la semana pasada, tras el cambio de titular en la Dirección de Deporte en Ciudad Valles ya que, quienes practican las diversas disciplinas, consideraban que el anterior responsable Raúl Palacios Monzón estaba realizando un buen trabajo. Así que, el nuevo director del deporte Miguel Jiménez Lárraga estará bajo la mira de la población, sobre todo porque dicha área es una que da mucho de qué hablar porque, son muchas las necesidades que surgen y no hay un presupuesto destinado para ello. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones