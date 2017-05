Xochicuatitla se abastece de aguas sucias: comuneros

Melecio Alonso Camargo, habitante de la comunidad Xochicuatitla ejido de Terrero Colorado, manifestó “siempre hemos batallado por el vital líquido donde nos vemos perjudicados los del ejido de Terrero pero más los de Xochicuatitla porque no tiene su propio pozo o noria, y por eso se está viendo un proyecto sobre un pozo que se está construyendo, y no hemos visto algo positivo de que avance el proyecto, de que nos den a conocer si el vital líquido puede consumirse, ya que supuestamente ya se llevaron a hacer análisis a los laboratorios correspondientes, para revelarnos a decirnos si sirve o no sirve, porque no queremos que nos suceda lo que paso en el pozo de Terrero Colorado, que la verdad no está funcionando como es, ya que no es factible para consumo humano”.

Refirió, “estamos viendo que el vital líquido está llegando demasiado sucio, y se puede expandir una epidemia de infección en la piel, si de por si estamos viendo que no hay atención medica en el Hospital Materno Infantil, no hay medicamentos, y los habitantes de las comunidades estamos desempleados o sea que no hay empleos aquí como para tener recurso para curarnos, entonces para evitar eso le pedimos al gobierno municipal que intervenga, y que voltee a ver esas necesidades de los campesinos”.

Porque aseguró que el líquido brota como si fuera agua de tamarindo, “a pesar de que el agua llega sucia, la gente la usa para lavar los trastes, la ropa y para bañarse, hirviéndola y colándola, pero si estamos corriendo riesgo, muchas personas han señalado que tienen comezón y resequedad en la piel a causa de usar esta agua para bañarse”.