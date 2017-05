Prometen empleo a cambio de cien pesos; acusa Delegado Huejutla, Hgo.- El Delegado Municipal de Tlalnepanco, Francisco Hernández; exhortó a la población en general a tener mucho cuidado, pues últimamente se ha tenido conocimiento de que ciertas personas aprovechándose de la necesidad de la gente, les han estado pidiendo una aportación de cien pesos con los cuales según se les garantiza obtener un empleo en los próximos trabajos de la construcción de la obra carretera de Tehuetlán-Huejutla. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Francisco Hernández. “Tenemos conocimiento de la gente que nos dice que los están empadronando y les piden una cuota de cien pesos, con lo cual les dicen que con esto ya tienen la seguridad de alcanzar un empleo en la construcción del boulevard; hay gente que se aprovecha de la situación de la crisis y la falta de trabajo en la Huasteca”, reiteró. Por todo ello, pidió a la población a mantenerse muy atentos, “que no los vayan a engañar, al único que le debemos de agradecer es al gobernador, Omar Fayad, pues gracias a su preocupación se va a construir la obra del boulevard en el tramo Tehuetlán a Huejutla”, apuntó. Insistió que no es válido que ciertas personas se aprovechen de la necesidad de la gente, “no deben de sacar cuotas y menos engañar a la gente de que con esto ya tienen un empleo seguro”, argumentó. No estamos –puntualizó- en tiempos de pedir cuotas, y aunque ya se esté seguro en donde se va a trabajar no se debe de dar cuotas, no deben de engañar a la gente, creo que ya estamos hartos en la Huasteca de que nos vengan a engañar. Resaltó que la obra se realizará gracias a las gestiones del señor Gobernador, “creo que él no está enterado de esto que está pasando, y la verdad es que no se vale de que ciertas personas pidan cuota para condicionar un empleo”, comentó. Finalmente, dijo que al hijo del delegado de una comunidad le pidieron la cantidad de cien pesos para garantizarle un trabajo en la construcción del boulevard “hasta el momento aún no sabemos qué empresa la va a construir, pero si ya hay gente voraz que está cometiendo este tipo de acciones, situación que prácticamente es un robo y un abuso…”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ballet Folklórico “Uexotla” participará en evento del Día del Maestro Dirigente de UCLA exhorta que se haga uso adecuado de los drenajes Solicitan reinstalación de semáforo en retorno del boulevard central Insuficiente el agua que ha caído, no hay humedad en la tierra: AVR INE acudirá a comunidades para actualizar credencial de elector