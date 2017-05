Insuficiente el agua que ha caído, no hay humedad en la tierra: AVR

“Definitivamente que no es suficiente, inclusive esa lluvia, así como cayó se evaporó, pues el suelo está demasiado caliente, y lo que cayó de lluvia no es suficiente para iniciar con el periodo de siembra”, recalcó. Sobre todo –añadió- vemos que está en problemas la cuestión del campo, toda vez que ya estamos al 25% del periodo normal de siembra del ciclo primavera-verano y no ha llovido lo suficiente, y lo que ha caído no son suficiente como para pensar en una buena agricultura, sobretodo en la parte baja de la Huasteca, en donde se tienen periodos de sequias persistentes que no nos permiten hablar de buenas cosas del campo. Adán Vite Ramírez, señaló que la Huasteca es prácticamente una zona de agricultura familiar, pues los productores siembran poco y quien más lo hace es con dos hectáreas de cultivo, “esto no nos permite ni siquiera asegurar las necesidades agroalimentarias que se tienen y menos de capitalizar el campo”, abundó. Expresó que otra situación a la cual se enfrentan los productores es que para que puedan integrarse al seguro catastrófico agropecuario, es que sus campos deben de estar sembrados pero ante la falta de suficiente humedad la siembra aún no se realiza. Concluyó que para reactivar la actividad en el campo de la Huasteca, se requieren de más lluvias, “hablando en condiciones de temporal normal la tierra necesita diario de 4 a 5 litros de agua por metro cuadrado y la lluvia que ha caído no es suficiente…”, finalizó diciendo.