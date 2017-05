Dirigente de UCLA exhorta que se haga uso adecuado de los drenajes

Huejutla, Hgo.- El Secretario de la UCLA, Jaime Morales Torres, exhortó a los comerciantes establecidos en el Mercado Municipal, a que hagan un uso adecuado de los drenajes pluviales que hay en el interior y exterior del inmueble. Agregó que lo anterior, es con la finalidad de evitar posibles inundaciones durante la época de lluvia, las cuales de suscitarse sin duda afectarían sus propios intereses ya que el agua dañaría el mobiliario y la mercancía que ofertan para procurar el sustento familiar. Subrayó que para tal efecto, no deben de arrojar desperdicios y basura a los drenajes, cuya obstrucción y emanación de fétidos olores es un grave problema que ya no tiene que manifestarse, ya que no sólo perjudica al cliente sino al expendedor mismo. Refirió que recientemente se desazolvó el drenaje del área de antojitos mexicanos, el cual tenía bloques compactados de gorgojos, ya que en las inmediaciones se ubica un expendio de tortillas cuyos residuos, quizás no de manera intencional, terminaban en el ducto. Para concluir, manifestó que paralelo a otorgarle mantenimiento al dren fluvial también se cambiaron cuatro tapaderas de registro del mismo, las cuales quedaron debidamente colocadas para evitar que emanen fétidos olores o posibles rebalses.