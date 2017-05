Servicios municipales transitan temerariamente sobre la zona centro

Indicaron que el día de ayer, entre, una y dos de la tarde, un camión perteneciente a la dirección de Servicios Municipales, el cual esta destacamento a la recolección de basura, circulaba a exceso de velocidad, situación que fue captada en una imagen fotográfica, en donde el conductor transitaba a velocidad inmoderada, en pleno bulevar Ignacio Zaragoza, continuando su carrera desenfrenada por toda la Avenida Hidalgo, por donde muchos estudiantes regresaban de sus centros escolares. “No es posible que estos choferes, anden jugando a las carreras, porque ponen en riesgo la vida de muchas personas, principalmente estudiantes, además que siempre han dicho que los camiones se encuentran fuera de servicio porque, tienen fallas mecánicas, en donde ojalá no les fallen los frenos, porque a la velocidad con la que recorren las calles, pueden atropellar a alguien”. Los afectados indicaron que no entienden porque conducir a esa velocidad inmoderada, si en algunas colonias no hay recolección de basura, la cual luce atestada en las esquinas de las calles y es esparcida por toda la vía por los perros y gatos callejeros, aunado a eso que muchos tanto operadores de los camiones como tratadores de la recolección de basura, cobran por el servicio que se supone, es una obligación de dicha dirección.