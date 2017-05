Acción Juvenil labora durante todo el año no sólo en elecciones Aseguró Alejandra Pozos y añadió que Acción Juvenil por cada mes tiene una actividad, por lo que dijo que su organización no es con el fin de buscar el apoyo sino con el fin de nosotros brindar ese apoyo Coxcatlán, S.L.P.- En el marco de lo que fueron los apoyos a brindar para la celebración del Día de las Madres, Acción Juvenil representada por Alejandra Pozos declaró que su organización no solamente labora para beneficio de las familias durante el periodo electoral, sino durante todo el año en pro de los coxcatlenses. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios Alejandra Pozos líder de Acción Juvenil haciendo entrega de apoyos Por ello aun cuando actualmente sólo se encabeza dicha organización por 6 jóvenes y se invita a que se integren más, la representante de la organización señala que se han realizado diferentes actividades “visitar comunidades, ropa juguetes, Día del Niño en Palo de Rosa, la manera en que se recaudan los fondos ahora sí que es de nosotros, Acción Juvenil de su bolso aporta dulces, juguetes y se pide el apoyo de la ciudadanía para que nos apoyen y que nos acompañen, no nada más de recibir el donativo, que se sumen compartan con todas las personas” declaró. Dichos apoyos indicó salen de sus bolsillos y de personas altruistas, sobre todo jóvenes que son contactados mediante las redes sociales “nos estamos basando más en los jóvenes, porque lo hacemos mediante la red social, mediante el Facebock tenemos nuestro grupo que se llama Secretaría Municipal de Acción Juvenil y ahí se les piden los apoyos, lo que importa es buscar el bien común que es lo que busca Acción Nacional” dijo. “A pesar de que Acción Juvenil está dentro de Acción Nacional nosotros no lo hacemos con el fin de promover el voto para el partido sino el de ayudar a la gente, porque nosotros trabajamos durante las elecciones, trabajamos después de las elecciones y seguimos trabajando durante todo el año, no nada más durante las elecciones, Acción Juvenil por cada mes tiene una actividad, nuestra organización no es con el fin de buscar el apoyo sino con el fin de nosotros brindar ese apoyo” indicó. Por ello se preparan para lo que será el Día del Padre y otras actividades para lo cual a fin de no dañar el bolsillo más, estarán realizando algunas actividades como una lotería en la cabecera de este municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Mujeres embarazadas son visitadas en sus hogares Dan seguimiento a dictamen del monumento natural a Cerro de la Silleta Del 22 al 24 celebrarán las fiestas patronales de San Juan B. Arrancan semana de saneamiento básico Sin luz y sin señal de celular dejó la tormenta a Coxcatlán