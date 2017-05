Mujeres embarazadas son visitadas en sus hogares

Así lo dio a conocer el Promotor de Salud Héctor Hurtado Hernández quien señaló que de manera mensual se revisan que las pacientes embarazadas que se encuentran registradas en el Centro de Salud y que en este caso oscilan entre las 16 pacientes aproximadamente. En este sentido aseguró que no se cuentan con un gran número de pacientes que descuiden sus citas prenatales, sobre todo porque cuentan con los programas federales como el de Prospera que las obliga a ser constantes en sus citas, sin embargo al menos una por mes si es visitada por el personal médico. “Si por alguna circunstancia es necesario, el personal médico se traslada para hacer la revisión correspondiente, pero primero se verifica el motivo por el cual no acudieron a sus citas” y así buscar las alternativas para que las pacientes no corran riesgos innecesarios que los lleven a perder la vida de alguno de los dos.