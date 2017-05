Alcalde entrega viviendas en la localidad de Tecaya Xilitla, S.L.P.- El Presidente Municipal Javier Pacheco Sánchez entregó de manera oficial acciones de vivienda a familias de la localidad de Tecaya. Flavia Díaz Hernández, Comité de Gestión del lugar se aprestó dar la bienvenida y externar que era un gran día no sólo por tener la visita del Alcalde y sus acompañantes sino por cristalizar el anhelo de varias familias, “la gente está contenta, le agradecemos el apoyo y es un orgullo porque nunca habíamos recibido apoyo por parte de la Presidencia, siempre nos engañaban, nos decían dame tú credencial de elector y no recibíamos nada, por eso la gente estaba desanimada y le pedimos que siga así trabajando por todos nosotros”. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios El Alcalde Javier Pacheco inauguró diez acciones de vivienda en la localidad de “Tecaya”. En su intervención, Pacheco Sánchez enfatizó que el Gobierno que preside ha logrado ejecutar 1,200 acciones de vivienda en la mayoría de las 281 localidades que conforman el municipio “hemos invertido 52 millones de pesos en un año, es mucho más de lo que se hizo anteriormente, con menos hacemos más”, destacó. “Si no habíamos venido a visitarlos era porque necesitábamos traer algo y hoy aquí están los hechos”, refirió el Alcalde previo a la inauguración de la vivienda del señor Diego Hernández Manuel que se realizó la tarde del 15 de mayo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Abuelitos sufren violencia psicológica Basura: el problema del Pueblo Mágico Se organizan 26 comerciantes para trabajar haciendo equipo Aprueba Cabildo cuenta publica del mes de abril Tomarán protesta 800 Presidentes del Consejo de Participación Social