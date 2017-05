“Nunca he obligado a nadie a hacer nada que no quiera”: Horacio Belmonte Se presenta de manera voluntaria en la subprocuraduría para conocer si existe algún proceso en su contra apoyado por trabajadores del APAST y de sus abogados De manera voluntaria se presentó el profesor Horacio Belmonte Castillo ante la agencia del ministerio público, siendo acompañado por dos de sus hermanos, por miembros de una barra de abogados, para solicitar información si existe una denuncia en su contra, además de presentar una denuncia en contra de policías ministeriales, por coaccionar a personas para declarar en su contra, durante su llegada fue apoyado por compañeros del organismo APAST, como muestra de apoyo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Empleados del departamento del APAST se presentaron en la subprocuraduría en apoyo al profesor Horacio Belmonte. Empleados del departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale, estuvieron desde muy temprano en las oficinas de las subprocuraduría de justicia en espera de quien fuera su superior Horacio Belmonte Castilla, quien arribó en compañía de dos de sus hermanos y con cuatro abogados, el docente se notaba demacrado y desalineado de manera física. En el recibidor de la agencia del ministerio público realizó por segunda ocasión una rueda de prensa, en donde señaló que “he sido victimizado, de la manera más ruin y sin pleno conocimiento de los hechos”, puntualizando que “nunca he obligado a nadie hacer nada de la cual no esté de acuerdo”, agregando que no se está escondiendo de nadie, ya que ha tenido que viajar para aclarar su situación y buscar asesoría jurídica. Señaló que unos presuntos policías ministeriales y una funcionaria del estado, lo quieren involucrar en un delito, de la cual desconocen de los hechos, percibiendo una estrategia en su contra, pidiendo una disculpa a su familia, la comunidad y compañeros, por las molestias e incertidumbres por la cual están atravesando, presentándose a la subprocuraduría para solicitar si está acusado por algún delito. Ante la rueda de prensa se negó a contestar preguntas de los medios informativos, asegurando que sería su abogado el licenciado Cesar Ulises García Jonguitud, quien estará realizando comunicados sobre el desarrollo de la investigación, agradeciendo el apoyo de sus compañeros de trabajo, iniciando una recorrido por la subprocuraduría solicitando información sobre el caso que se ventiló en las redes sociales. Después de pasar con el agente del ministerio público, de la oficina del subprocurador, el licenciado García Jonguitud, señaló que se han presentado una serie de irregularidades que llamaron la atención del buffet de abogados, el cual consiste que policías ministeriales están coartando o coaccionando a personas que nada tienen que ver en el caso, para que señalen en contra de su defendido. Aseguró que se han acercado personas pidiendo asesoría ya que han recibido amenazas y ofrecido cierta cantidad económica para venir a declarar en contra de su representado, “la intención es aclarar los hechos, en donde su cliente está dispuesto de que si existe un delito que sea acreditado y sancionado en la ley, lo va a reparar y va a cumplir con la sanción que la autoridad disponga”. De lo contario no van a permitir que se vengan a fabricar delitos de los que nadie ha podido acreditar y para que estén quemando la reputación de su representado, presentado una denuncia en la subprocuraduría, ya que hay un ataque directo a lo que es la persona y la figura pública, y la persona moral y la familia de representado, piden que el subprocurador tome las medidas necesarias que se trabaje conforme a derecho, que de detenga los excesos que tienen los policía ministerial. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Redes sociales están fuera del alcance de la institución Arriesga su vida para limpiar la iglesia Advierte APAST que el agua no es apta para consumo humano Levantan barda en andador de la colonia XEW Exhortan a productores tramitar Unidad de Producción Pecuaria