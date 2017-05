Levantan barda en andador de la colonia XEW

Vecinos de la colonia XEW fueron sorprendidos por trabajadores del ayuntamiento quienes comenzaron a colocar varillas, para el levantamiento de una barda que cerraría el andador que se ubica en la parte baja de la escuela primaria Club de Leones número 3.

Al cuestionarle a los empleados señalaron que los trabajos fueron ordenados por el presidente municipal Baldemar Orta López, el de cerrar de manera definitiva dicho paso.

Sobre el tema el delegado municipal Eduardo Martínez Téllez, señaló que se habían realizado con anterioridad reuniones en la colonia, como en la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Sur (URSEHS), en donde se le pidió que se realizara una reunión de las partes involucradas para llegar a un acuerdo.

Pidiendo el delegado que el presidente municipal respete los acuerdos realizados con anterioridad, puntualizó que si no ayuda a la colonia, por lo menos que no la afecte, ya que hasta el momento no se han podido reunir vecinos, padres de familia, directivos de la escuela primaria y autoridades.

Por su parte una madre de familia del Jardín de Niños, quien intentaba caminar por dicho andador, le tomó por sorpresa que se encontrara ya cerrada, aseguró que dicha camino estuvo funcionando por muchos años, ya que anteriormente el camino era por la calle en donde ahora es la puerta principal de la escuela.

Agregó que en ese tiempo el director le cedió la parte baja de la escuela como paso de servidumbre, pero ahora terminaron por cerrarlo, por lo que tendrá que bajar la calle para nuevamente subir por los escalones, para llegar a su domicilio.