Advierte APAST que el agua no es apta para consumo humano  

Al acudir autoridades de los barrios de San Francisco ante el APAST, dialogaron con Fernando Morquecho Contralor Interno a fin de solicitar se les envíe una pipa de agua para abastecerse, a lo cual se le informó que hay más barrios por delante que están esperando el servicio, pero que el compromiso se mantiene de mandar la pipa al menos cada 15 días para surtirlos. Sin embargo el delegado señaló que el agua la requieren para el consumo, a lo que el funcionario le aclaró que el agua no es apta para el consumo humano debido a que es agua de río, ya que el manantial de La Fortuna está seco, y aun cuando fuera de manantial las pipas no están limpias. Por lo que se consideró colocar algunas lonas en las pipas para advertir a la población que el agua no es para consumo humano, ya que no está potabilizada y deben hervirla o clorarla, a fin de no contraer alguna infección o enfermedad por esta situación.