Redes sociales están fuera del alcance de la institución  

Al respecto Estela Jonguitud, informó que referente a lo dado a conocer por algunas personas sobre que existen menores involucradas en los temas del fenómeno denominado “Ballena Azul”, indicó que hasta el momento no se ha tenido conocimiento de ninguna estudiante que muestre signos de tendencias suicidas. Señaló que de manera reciente se les ha hecho la recomendación a los estudiantes que tengan extremo cuidado sobre lo que se publica en las redes sociales a fin de que no sean víctimas de este tipo de situaciones que se han presentado, además de que no está permitido el uso de los celulares dentro de las instalaciones de la escuela. Refirió que de manera reciente se tuvo la visita de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes platicaron sobre los estudiantes sobre cuáles son las garantías que tienen, así como la labor que realizan algunos alumnos como observadores. Sin embargo, aclaró la directora que en este caso las redes sociales están fuera del alcance de la secundaria y ya no es responsabilidad de la institución sino de los padres de familia el vigilar que están haciendo sus hijos en este tipo de sitios.