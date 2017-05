Exhortan a productores tramitar Unidad de Producción Pecuaria

Al respecto, el funcionario municipal, señaló, “estamos trabajando en la campaña de la inscripción de la Unidad de Producción Pecuaria en coordinación con el departamento de Siniga en Ciudad Valles, estamos invitando a todos los productores de las localidades de Tamazunchale y zona urbana que cuenten con ganado, para que se acerquen al departamento para tramitar este documento”. Recordó que hace unas semanas se llevó a cabo un foro de información con los productores, “la semana pasada estuvimos con la renovación e inscripción, esta semana nuevamente estamos trabajando en ello, si aún no termínanos continuaremos con el trámite para aquellos que faltan”. Zamora Hernández, agregó, “posteriormente ya que termínenos con esta actividad que es importante, porque a través de la renovación y la inscripción de la UPP, productor que no tenga no puede aretear su ganado, esa es una de las leyes que salieron en este año y que indica que todo ganado debe estar areteado para poder trasladarlo de un lugar a otro.