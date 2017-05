Regidora demandada por no pagar joyería  

Lo anterior, consta dentro del número de averiguación RU/PGJE/SRZHN/AQUISMÓN/I/061/2017, cuyo caso fue remitido al Centro de Solución de Controversias CSC/PGJE/043/2017 en donde según la declaración de la víctima, quien se dedica a vender joyería, fue la misma funcionaria municipal quien se acercó a ella, para comprarle algunas joyas, pero poco a poco le fue pidiendo en pagos, sin embargo, la cuenta ascendió llegando a una cifra de poco más de 10 mil pesos, momento en el que la funcionaria empezó a decirle que pasara después, que no tenía, que no había ido a cobrar el jugoso salario que percibe como representante del pueblo. Por lo que al paso de los meses de no ver un “abonito” ni de 100 pesos, la víctima optó por realizar una denuncia penal para obligar a Esperanza Cedillo Trejo a que le pague el monto que le adeuda, siendo esto su única preocupación al ser una cifra considerable. Cabe mencionar que esta no es la única ocasión en que la regidora Cedillo Trejo se ve envuelta en este tipo de situaciones, pues hace algunos años, esta misma fue denunciada por el dueño de una mueblería en la que había obtenido una lavadora a crédito, en donde el afectado tuvo que poner una denuncia para que al pago de un largo litigio obtuviera el pago de lo adquirido.