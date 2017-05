Defienden a directora de “Aprender Jugando”

Huejutla Hgo:- Madres de familia Jardín de Niños “Aprender Jugando” de la colonia Magisterial “ desmintieron exista algún conflicto dentro de la institución ni violencia por parte de la maestra y aseguraron todo esta bien hasta ahora, limitaron la inconformidad a tres persona por cuestiones personales. Estimaron que los trabaos pedagógicos no hay quejas alguna con la maestra de la institución y acusaron que se trata de un dirigente campesino “no tiene nada que ver, no es padre de familia y no le incumbe la cuestión educativa”. Sobre la queja ventilada en medios de comunicación que no pasó por la asociación de padres de familia “repudiamos la forma en los cuales un pequeño grupo de madres de familia iniciaron una serie de quejas ante los Derechos Humanos y difamaciones en los medios de comunicación”. Advierten además en un documento que están en desacuerdo con lo señalado por la presidenta de comité Anahí Padilla Fernández, María Guadalupe Pérez Juárez y Brenda Itzel Hernández López “las imputaciones hechas contra la profesora María Guadalupe Saab Sánchez están fuera de contexto al manifestar que jamás fueron dadas a conocer a la asamblea de padres de familia y lo dijeron a título personal”. Las mujeres dicen respaldan a la directora de la institución y que como padres de familia de segundo y tercer grado “hemos constatado que jamás hemos tenido queja del trabajo de la profesora María Guadalupe Saab Sánchez y los niños solo muestran cariño y respeto”. “Negamos que nuestros hijos sean agredidos con la famosa varita mágica, esta es una arma pedagógica para formar los valores y está sustentada en el plan de trabajo” y negaron ser cómplices de la directora.