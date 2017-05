Ultimátum a los concesionarios que no apliquen descuento a la población vulnerable La SEMOT incrementará operativos para que los operadores de transporte público, cumplan con el descuento de 50 por ciento a los adultos mayores. No permitiremos que ninguna persona o gremio, limite los derechos de las personas de la tercera edad para su integración social y gozar de los beneficios de las ciudades: RHLT Estado | Estado 0 Comentarios Para dar cumplimiento a la instrucción del Gobernador Omar Fayad Meneses, respecto a trabajar a favor de la población de las comunidades más vulnerables, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (SEMOT) encabezada por Rufino H León Tovar, refrenda su compromiso de garantizar que se respeten las tarifas oficiales de transporte público en un marco de legalidad, seguridad y eficiencia. En este contexto, la SEMOT incrementará operativos para que los operadores de transporte público del Estado, en específico los que prestan servicio en el Municipio de Tulancingo, acaten lo establecido en la Ley de Transporte del Estado (LTEH), respecto al descuento de 50 por ciento a los adultos mayores que por muchos años se ha venido llevando a cabo, ya que el artículo 304, Fracción XVIII de la LTEH, señala que los concesionarios, permisionarios y titulares de autorizaciones y convenios, deben cumplir y efectuar los descuentos preferenciales a las personas mayores de 60 años de edad. El Secretario de Movilidad y Transporte hace un llamado a los transportistas y concesionarios para que se aplique y acate lo estipulado en la Ley, y evitar así la suspensión del servicio hasta por 90 días, ello con base en el artículo 326 de la LTEH. De igual manera, recuerda que este beneficio también está estipulado en la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo. El Funcionario expresó categóricamente que la Dependencia garantizará y defenderá los derechos de los usuarios y ante todo de las personas vulnerables como son los adultos mayores. En ese sentido, la SEMOT hará valer sus atribuciones y no permitirá que se trasgreda la Ley, a través del fortalecimiento de los operativos de vigilancia y supervisión en la Zona Metropolitana y en todos los municipios del Estado. Rufino H León Tovar hace un llamado a los transportistas para continuar con el dialogo en aras de trabajar conjuntamente a favor del servicio de transporte público en la entidad, justo como se ha venido haciendo. De igual manera, insta a los concesionarios y operadores tomar en cuenta las necesidades de las y los adultos mayores, así como el importante beneficio que para ellos representa el descuento en las tarifas a favor de su movilidad, para lograr su integración social y acceder a los beneficios que las ciudades hidalguenses ofrecen. Finalmente, el Secretario de Movilidad y Transporte refrenda a la población el respaldo para apoyar su economía y favorecer las condiciones en sus traslados y movilidad. Por ello, existe el firme compromiso por garantizar, vigilar y supervisar la aplicación de las tarifas oficiales y descuentos en el servicio, estipulados en la Ley. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Omar Fayad presentó propuesta de reforma al sistema de justicia penal ante la CONAGO Recibe Casa de la Tercera Edad donativo en especie por parte de empresa OXXO  Invierte Gobierno Federal 5 Mil MDP para rehabilitación de carretera SLP-Querétaro JM Carreras abandera a delegación potosina de deportistas Firma convenio de colaboración SSH con la asociación “ALE”