Vándalos  causaron destrozos en la CASHH y Centro de Salud

Lo anterior ocurrió la madrugada del jueves en las oficinas de la CASHH, lugar donde los vidrios de las ventanas fueron apedreados además de saquear el lugar. Asimismo, en el centro de salud una ambulancia fue lapidada, a la cual le dañaron uno de los vidrios de las ventanillas. De acuerdo a la información recabada de fuentes extra oficiales, no es la primera ocasión que los maleantes cometen este tipo actos, sin embargo, la autoridad correspondiente hasta el momento no ha hecho algo al respecto. Cabe mencionar que la ciudadanía en general está muy molesta por estas acciones, ya que la policía no hace nada al respecto, además no realizan rondines durante la noche, horas que los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas.