La demanda de más y mejores espacios de salud ha sido una constante en el municipio, debido a que los centros con los que se cuenta actualmente ya no se dan abasto para atender a la población y cada día son mayores las carestías que se tienen desde medicamento hasta personal contando los servicios que se ofrecen como los laboratorios. Prácticamente cada comunidad pide que se le construya un centro de salud o clínica en sus terrenos para que la población pueda recibir la atención que necesitan sin tener que trasladarse hasta la cabecera municipal con la incertidumbre de si podrá alcanzar consulta o tendrá que regresar al día siguiente para ver si tiene mejor suerte. En algunos casos el tener que trasladarse hasta Ciudad Valles para poder ser atendidos por especialistas y muchas veces hasta la capital del estado lo que representa gastos elevados tomando en cuenta que no se tienen los recursos económicos necesarios. Sin duda el hecho de que el director general del IMSS realice una gira por la región Huasteca debe ser una oportunidad para que se externen todas estas necesidades que se tienen y que requieren de ser atendidas a la brevedad, como la ampliación de las clínicas y hospitales además de equipamiento. En la dirección de protección civil se mantiene el hermetismo en torno a la agresión que sufrieran dos elementos de la corporación, sin embargo el personal se encuentra inconforme al considerar que no se está tomando en cuenta su seguridad y que debería sentarse un precedente para que a la postre al menos le piensen más antes de realizar esta clase de agresiones. Luego de la comparecencia de Horacio Belmonte ante la Subprocuraduría de Justicia en donde reafirmó que existe una persecución en su contra y mostró que cuenta con apoyo de sus colaboradores, ayer fueron distribuidas a través de las redes sociales más imágenes en donde principalmente se exhibe a las menores más que al funcionario. Si bien es cierto que esto se ha convertido en una guerra política, al menos debería dejarse fuera a las menores que no tienen vela en el entierro y que siguen siendo dañadas de manera moral y psicológica, lo cual denigra más la calidad de quien exhibe que de quien aparece. En el municipio de San Martín se observa la reaparición del ex alcalde y ex candidato a la diputación local Javier Antonio Castillo, quien realiza trabajo de recorrido en las comunidades visitando a las personas, lo que deja en claro que hay intención de buscar nuevamente participar en la contienda electoral. Aunque es conocido que la relación entre Javier Antonio y el grupo de los Rivera no es muy buena, habrá que ver si se le permite participar haciendo los acuerdos necesarios o bien busca una nueva trinchera de donde apoyarse.