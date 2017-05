Apreciaciones El próximo 17 de junio, el Partido del Trabajo en San Luis Potosí, habrá de realizar su Congreso Estatal Ordinario en el cual, deberá renovar o bien ratificar según sea el caso la dirigencia actual que preside el actual diputado local José Belmares Herrera. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Se ha dicho que, Belmares Herrera junto con Mauricio Rosales quien actualmente funge como regidor en la capital potosina, se han mantenido al frente del PT por años y tal parece que la intención es continuar así. Por lo pronto, dicho partido tiene el reto de renovar o ratificar cada uno de las 58 Comisiones Ejecutivas Municipales que tienen en el estado de los cuales, llevan ya casi 40 de ellos según lo informado por Mauricio Rosales en su visita hecha a la ciudad el pasado fin de semana. Quien ya no se ha vuelto a parar por la localidad es el actual presidente del Partido Encuentro Social (PES) Julio César Ramírez quien a finales de diciembre informó que iban a tener su Congreso Estatal y había adelantado que en enero de este año iba a tener recursos económicos directamente del Comité Ejecutivo Nacional, para echar a andar el trabajo en los municipios sin embargo ni una ni otra cosa ha sucedido. A casi un año de que se lleven a cabo las elecciones del 2018, hay partidos políticos que no han iniciado los trabajos, tal es el caso del Partido Verde cuyo anterior dirigente local el ex regidor Raúl García Salazar se fue en el 2015 al PAN a apoyar al ex diputado Alfonso Díaz de León; a estas alturas no existe en Valles el comité municipal del PVEM. Uno de los trabajos que dejó pendientes el anterior director de Deportes Raúl Palacios Monzón fue el proyecto de la rehabilitación de la alberca municipal la cual tal parece que está encantada. Y es que cuando Palacios Monzón fue titular de esa área en el anterior trienio, impulsó la remodelación de ese espacio sin embargo, concluyó esa administración y se dejó el proyecto encaminado. Pero en el 2016, al regresar a ese mismo cargo lo retomó e hizo el presupuesto comenzándose con los trabajos de reparación pero, fue cesado apenas hace una semana y el proyecto se quedó pero esperemos que sea retomado por su sucesor, Miguel Jiménez Lárraga. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones