Atraso en las reglas de operación no afectan trabajo de municipios Coxcatlán, S.L.P.- Durante su visita por este municipio el titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional Oscar de la Cruz Requena aceptó que aún no se cuenta con las reglas de operación emitidas por parte de la SEDESOL, lo cual aseguró no necesariamente retrasa los trabajos de los ayuntamientos y no afecta en caso de cambios. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios Obras no deben de tener atrasos por la falta de reglas de operación. “Estamos tratando de que se publique porque tiene que pasar por el filtro del Congreso de la Unión y ver algunos detalles que pueden estar teniendo” declaró al tiempo que señalaba que de cualquier manera hace mes y medio atrás se dialogó con los presidentes y coordinadores municipales para que se iniciaran los trabajos “y que presidentes y coordinadores que se tenían que empezar a trabajar y no tener desfases” dijo Y aun cuando aseguró desconocer los motivos del retraso por parte de la SEDESOL para emitir dichas reglas, los 20 municipios de la Huasteca “operan con la apertura anterior y operamos todavía con los lineamientos específicos del año pasado que son muy acotados, básicamente algo que les llama la atención mucho a los presidentes porque es una demanda de la sociedad es la cuestión de infraestructura urbana como el caso de carreteras pavimentaciones urbanas pues ahí la situación está contenida al 15 por ciento de su techo financiero” comentó. Por lo que los ayuntamientos se encuentran enfocados en la atención a verter los rezagos de servicios básicos de las familias asegurando que no pueden ser sancionados “no porque creemos que la variable puede ser mínima esperemos que tengan mayor apertura porque con lo que nos está midiendo CONEVAL es con el censo del 2010, si bien nosotros para tener un poco más de apertura estamos utilizando el conteo del 2015 porque obviamente una familia que en el 2010 no tenía un techo un piso quizás en estos años ya los tienen” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reparan mediante fianza obra de drenaje Detectan que mujeres del INEA son víctimas de violencia familiar A nivel Estado, 3 de cada 10 ancianitos sufren violencia Taller de sensibilización a agresores: Gemina Ortíz SSA trabajan con escuelas a certificar como saludables