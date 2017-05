Emprendedores tienen posibilidades de empezar un micro negocio  

Explicó que el SIFIDE es el organismo público que tiene como objetivo promover el desarrollo de pequeños negocios a través del otorgamiento de financiamientos accesibles, para con ello generar oportunidades de empleo y autoempleo, básicamente otorgamos capacitación y financiamiento a 58 municipios para que los pequeños negocios crezcan. Aclaró el funcionario, “no entran las actividades primarias, como ganadería, agricultura, estas actividades no son financiables, solamente la transformación de materias primas, productos o servicios que agreguen valor y sean de materia continua todo el año, giros como carnicerías, tiendas de abarrotes, ferreterías, refaccionarias, casi todos los giros de venta continua, despachos contables, de limpieza y transporte”. Al cuestionarle sobre la probabilidad de que los emprendedores adquieran un crédito, respondió, “principalmente estamos hablando de emprendedores, que no tienen una idea en la cabeza si no que tienen el papel y han investigado cuanto dinero requieren y la viabilidad de esta idea, el Gobierno del Estado otorga el 50 por ciento del valor al financiamiento y el otro 50 por ciento es inversión propia, ya sea que tienes un local o tienes parte del equipo, de esta forma se conforma lo necesario para un nuevo negocio y las probabilidades son de un 80 por ciento”.