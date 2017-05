Dieron despensas a medias y sin el peso completo reveló Abasto Popular Ojalá que no se haya quedado con productos porque no es la forma de entregar el paquete, dice. La Dirección Abasto Popular recibió una queja de la población en donde le denunciaron que el Comité de Colonia entregó de manera incompleta las despensas que se reparten en el municipio a través de ese programa. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ABASTO POPULAR investigará la denuncia presentada por vecinos de una colonia en ciudad Valles José Antonio Ríos Sandoval, titular de esa área, reveló lo anterior, quien detalló que “un comité entregó parte de la despensa nada más, ojalá que no se haya quedado con productos porque no es la forma de entregar el paquete que es todo junto”. Abundó que según la denuncia de los beneficiarios, dicho comité del que se reservó por el momento el nombre de la colonia, entregó aparte el kilogramo de frijol, la papa en una bolsa y el chile tomate y cebolla en otra y los pesajes no eran los establecidos. El ordenamiento que dan a los responsables de los comités de colonias precisó el funcionario, es que, así como salen las bolsas de despensas de la bodega de la Dirección, así se entreguen a los beneficios y no se alteren de ninguna manera con un pesaje total de 5 kilogramos. “No se vale, da coraje que manchen el programa así siendo que nosotros tratamos de hacer lo más correctamente en distribución, les pedimos cada vez que nos paramos en una comunidad, en una colonia, que cuiden el programa, porque es muy bonito que no lo debemos de manchar con actos así” agregó Ríos Sandoval. Por último, en cuanto a las denuncias de que se sigue cobrando la despensa a 40 y no a 20 pesos, explicó que es una falta de comunicación de quien las distribuye, es decir, del comité de obras ya que, estos pagan por dos meses pero no les explican a los beneficiarios por lo que consideró que más bien es falta de información en la mecánica de la entrega de los paquetes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realiza el PT renovación de las comisiones municipales Miembros del MST invadieron terrenos Informan en cómo prevenir el pie diabético en pacientes El celular ya desplazó al alcohol como causa de accidentes viales Estudiantes del TEC pasaron a etapa nacional de ajedrez