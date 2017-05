Apreciaciones Una buena medida que se ha planteado por parte de la dirección de turismo es la implementación de reglamentos en cada uno de los parajes del municipio como una forma de regular no solo la actividad dentro de los mismos o de establecer medidas de seguridad, sino también la operatividad de los comités de turismo y de los prestadores de servicios. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que en la pasada temporada se generaron varias quejas de parte de algunos visitantes sobre todo en relación a los precios de entrada y la renta de los espacios así como la venta de alimentos que consideraron muy costosos, lo cual puede generar una mala imagen para el municipio y afectar severamente la afluencia. Cabe mencionar que en este año se tuvo una asistencia record que rebasó incluso la capacidad de los parajes y de los hoteles, debido a la amplia promoción que se realizó de la huasteca, pero también por el bajo costo a diferencia de otros destinos turísticos que suelen tener precios muy elevados por la misma demanda que tienen, pero este aliciente se puede venir abajo sino se establece una regulación estandarizada que a la larga resultará mucho más benéfica. En donde también está pidiendo una regulación es en los cobros de pasaje que realiza la ruta de Tampacán ya que los usuarios se quejan que no existe una sola tarifa y cada chofer cobra lo que se le antoja de acuerdo a su criterio, por lo que viajar hacia Matlapa o Tamazunchale puede resultar muy costoso para quienes tiene que acudir a sus escuelas o trabajos de manera diaria. Y es que aun cuando ahora corresponde a los consejos municipales de transporte establecer las tarifas, estos no están funcionando como se supone que deberían ya que quienes lo integran no acuden a las reuniones además de que los ayuntamientos que son los encargados de convocar a las sesiones no le dan la seriedad que deberían por lo que al existir desinterés de la propia sociedad los conductores simplemente se despachan con la cuchara grande. Ahí mismo en Tampacán luego de la puesta en marcha de la señal de celular, pareciera que los más afectados han sido los proveedores de servicios de internet quienes han visto menguar la intensidad de señal y con esto la dificultad para conectarse afectando tanto a usuarios particulares como dependencias e instituciones que requieren de este servicio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones