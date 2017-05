Apreciaciones Luego del último y más reciente invasión cuando integrantes del Frente en Defensa de la Vivienda Popular invadiera terrenos propiedad de la Comuna en el fraccionamiento El Carmen 3 amparándose en un acta de Cabildo del 2015 donde les fue donado pero nunca fue autorizado por el Congreso del Estado. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Ahora, desde hace algunas semanas, gente que sigue a Miguel Ángel Guzmán Michel y que pertenecen a la organización Movimiento Social por la Tierra, invadió unos terrenos al parecer particulares por los rumbos de la colonia Emiliano Zapata realizando tareas de desmonte y limpia sin embargo de inmediato los supuestos dueños aparecieron. Guzmán Michel anunció que llevará a cabo un mitin pacífico a inmediaciones del COBACH 06 con el cual pedirán al Ayuntamiento les done terrenos para habitarlos, ya sea que adquiera los que recién invadieron en caso de que no sean del Municipio. También en esta semana, vecinos de la colonia Gregorio Osuna denunciaron que diversas personas invadieron unos predios también propiedad de un particular y además están extrayendo agua de una pileta propiedad de la DAPAS, de donde abastece a algunos sectores del sitio. Y por último, en esta semana, un grupo de personas al parecer ingresaron a unas casas que estaban sin ser habitadas en un fraccionamiento por los rumbos del ejido Troncones cerca de Miravalles y al parecer, quienes son dueños de inmediato acudieron al sitio para evitar se apropiaran de sus casas. Cabe recordar que el Gobierno Local aun no legaliza el asentamiento irregular de Buenos Aires, tampoco la colonia 2 de Enero o El 21, y no se ha avanzado en la regularización de Derecho de Vía, problemáticas que llevan varios años y que han sido razón de protestas, bloqueos y manifestaciones por parte de los habitantes involucrados que piden servicios básicos al Ayuntamiento. Ya casi vamos a mitad de este 2017 y hasta el momento, la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Beatriz Ponce Alonso, no ha informado para cuando saldrá el primer contingente de jornaleros que acudirá al estado de Texas a laborar en el campo. Fue a finales del mes de enero pasado cuando empresarios del estado de Texas estuvieron en la ciudad anunciando la contratación de mil jornaleros afirmando que las políticas migratorias impuestas por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump no iban a afectarles. Esperemos que en breve puedan anunciarse buenas noticias respecto a ese programa que dará empleo a mil familias de ciudad Valles pero también se anuncien avances en los deseos que existían de varios empresarios de aquel estado fronterizo de instalar tiendas y negocios en esta localidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones