Orizatlán a dos años de haber vivido la tromba que devastó a cientos de familias Algunas familias completas que lo perdieron todo aún se encuentran sin recuperarse. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Como si fuera ayer cuando sucedió el desbordamiento del río las familias afectadas continúan en espera de recibir ayuda prometida que nunca llegó. San Felipe Orizatlán, Hgo.- Entre lágrimas y recuerdos que dañaron su estado psicológico, personas afectadas por la tromba del 21 de mayo del 2015 cuentan después de dos años de la tragedia, cómo fue que vivieron la devastación que por poco les quita la vida y que los dejó a algunos, sin nada. El día de hoy, domingo, se cumplen dos años de tromba que azotó al municipio, que le arrancó la vida a una persona y que dejó a varias familias sin casas y a cientos de personas damnificadas que perdieron sus muebles, carros, ropa y todo tipo de objetos personales al desbordarse los ríos del municipio e invadir las colonias y comunidades que se encuentran en las riberas. María Antonia Hernández, esposa de Nicasio Hernández García; Teófila Rivera Méndez, esposa de Elías Castillo Merinos; así como los matrimonios conformados por Sandy Castillo Rivera, Edwin Medina Torres, Deysi María Castillo Rivera y José Luis Cortés Granados, respectivamente, quienes tienen su domicilio en la localidad de Zacayahual, a sólo unos cuantos metros del río, comentan cómo fue que en la noche del jueves 21 de mayo del 2015 alrededor de las 19:30 horas todo comenzó con una lluvia que parecía como cualquier otra, sin embargo, ésta comenzó a tomar más fuerza alrededor de las 9 de la noche. Los afectados explicaron como un arroyo que se encuentra a un costado de su domicilio comenzó a desbordarse y con ello evitar su huida con rumbo a la Delegación de la localidad a la que pertenecen, mientras que el río comenzó también a invadir las casas, por lo que unos con apoyo de vecinos y con mecates pudieron resguardarse hacia una zona más alta. Teófila por su parte dijo que para ella lo primordial en ese momento fue ver que sus hijas salieran y sacaran a sus nietos, pero que cuando ella quiso salir ya no pudo, por lo que un ahijado a quien conocen como “Neyo”, la ayudó aunque ella sentía que ya no tenía fuerzas, él la jaló hacia el puente vehicular que separa Zacayahual con la colonia La Ribera, en donde tuvieron que estar por varias horas y vivir con gran desesperación la tragedia que veían hacia los lados. La señora Teófila relata que hubo momentos en que creían que el puente caería debido a los palos que se atoraban y causaban temblor a dicha construcción, mientras que todo a su alrededor se veía rodeado de agua y los gritos de las personas acorraladas surgían de todos lados, y las olas que se formaban por la fuerza del río aumentaban. Menciona cómo después de varias horas bajaron del puente con miedo, ya que el lodo, paliza, y cacharros se encontraban por todos lados y la casa de su hija y su cocina se las había llevado la creciente, “lo más triste para mí fue el momento en que me dijeron que la abuelita de mi ahijado la había arrastrado la corriente y que no pudieron salvarla, y pensé quizá si Neyo no me hubiera salvado a mi hubiera podido ayudar a su abuela”, fueron las palabras de Teófila Rivera. Relatan cómo esa noche la pasaron en vela con sus hijos en brazos, sin ningún mueble que se hubiera salvado del agua, sin ropa, sin trastes en donde hacer aunque sea un poco de café, mientras que por la mañana la ayuda humanitaria por parte de algunas familias que se compadecieron de los afectados llevaron bolillos, café, agua y así los días siguientes con lo cual lograron subsistir mientras limpiaban sus casas de las toneladas de lodo que se encontraban por todos lados y volvían a tener donde cocinar sus alimentos. Las familias entrevistadas dijeron que con tristeza vieron como llevaron a sepultar a su vecina quien murió a causa de la catástrofe, porque no pudieron acompañarlos, ya que no tenían ni ropa para cambiarse ni a sus menores hijos. María Antonia, quien es panadera y se dedica la venta de enchiladas fritas, quedó afectada psicológicamente, ya que algunas veces le entran crisis nerviosas en las que incluso quiere quitarse la vida, además de que le dio diabetes por el susto y al ver que la tormenta los había dejado prácticamente en la calle, comenta su esposo Nicasio. Mientras que a la señora Teófila quien se dedicaba a la venta de gallinas criollas y cerdos dijo que fueron alrededor de 200 gallinas las que se llevó el río y cuatro cerdos por lo que tuvieron que empezar nuevamente desde cero, ya que para paliar dicha catástrofe les dieron un cheque por 6 mil pesos para comprar algunas cosas, y un colchón, “supimos que llegó mucha ayuda e incluso aparatos eléctricos, estufas, ventiladores, pero nada de eso nos dieron ni a nuestros vecinos, desconocemos a donde se fue toda la ayuda de fundaciones, organizaciones y del dinero que se recaudó de la cuenta que se abrió en el banco para que personas de todo el mundo hicieran sus aportaciones”, recalcaron los afectados. También dijeron que han pedido apoyo de algunas autoridades como de las diputadas local y federal Erika Saab Lara y Carolina Viggiano Austria para que les ayuden a gestionar algunos aparatos que no han podido recuperar debido a que son personas de escasos recursos. Esta es sólo la historia que vivieron cuatro familias de los cientos que sufrieron el coraje de la naturaleza el pasado 21 de mayo con una tromba que nunca olvidarán y como nunca en su vida habían visto, a pesar de que ya habían sucedido desbordamientos y crecido los niveles, como hace 37 años aunque no tuvo comparativo con el de hace dos años. Sumario: Recuerdan la tromba como una pesadilla, hay aún daños psicológicos en las familias afectadas.