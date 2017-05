Proyecto cultural para fomentar el náhuatl no fue puesto en práctica Actualmente en el municipio no son implementadas acciones para el fomento de la cultura. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios FOTO: Pablo Flores Martínez, director de la escuela primaria Emiliano Zapata y presentador de propuesta cultural. Frase: Se debería considerar la utilización de libros en náhuatl en la biblioteca y un proyecto en donde se incluyera a los conocedores de la historia y la cultura para que se crearan libros a los que pudieran acceder los niños y jóvenes en las escuelas del municipio. Jaltocán, Hgo.- Los proyectos presentados por los conocedores de la cultura siguen sin rendir frutos en el municipio, tal es el caso del que en meses pasados se dio a conocer en una reunión al Consejo de Educación y Participación Social Municipal por parte de conocido profesor. En su momento el Director de la escuela Emiliano Zapata, el profesor Pablo Flores Martínez pidió a las autoridades municipales se considerara fomentar en áreas públicas el uso de varias lenguas o idiomas, pero principalmente el náhuatl, debido a que las nuevas generaciones desconocen algunas palabras o van dejando de hablar el idioma. Por ello el profesor pidió que en lugares como las plazas, entradas al municipio, kiosco, presidencia, biblioteca, plaza comunitaria entre otras se colocaran carteles con los nombres de dichos lugares en náhuatl, así como que se consideran otros como el inglés. Además Flores Martínez dijo que se debería considerar la utilización de libros en náhuatl en la biblioteca y un proyecto en donde se incluyera a los conocedores de la historia y la cultura para que se crearan libros a los que pudieran acceder los niños y jóvenes en las escuelas del municipio. Sin embargo, dicha propuesta en su momento no tuvo importancia para las autoridades y hasta el momento no ha sido considerada, por lo que impulsores de la cultura en el municipio reclaman la falta de interés en los proyectos culturales que vienen a enriquecer a los jaltocanenses. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Niños sufren problemas respiratorios por los fuertes calores: Centro de Salud Necesario dar continuidad a programas para erradicar vagancia de animales Empleados municipales trabajan en empresas particulares del alcalde Biblioteca del municipio presenta carencia de computadoras e internet Tablajeros trabajan en casas de matanzas particulares