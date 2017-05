Piden agilizar obra de drenaje y desazolvar río para evitar inundaciones Temen que en temporada de lluvias sean afectados con el cauce del río que brinca la barda de contención HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Jaltocán, Hgo.- Personas que viven en la ribera, señalaron que esperan se agilicen los trabajos de instalación de drenaje en el río Jaltocán para evitar que la tierra removida genere obstrucción al paso del agua del río, en la temporada de lluvias que se avecina y se evite alguna inundación como ha pasado en otros años atrás. Considerando que en los tiempos recientes las bardas de contención que resguardan a los vecinos que habitan las orillas del arroyo, ha podido contener el agua de precipitaciones pluviales evitando que les afecte como ocurría en años anteriores normalmente sucedía. Hoy que se celebran trabajos de instalación de un drenaje en medio del afluente provocando que se remueva la tierra creando algunos montículos. En un recorrido a las orillas del arroyo denominado para los vecinos una definición de río que lleva ahora solo escurrimientos, los vecinos aseguran que cada año que llueve mucho sí crece su cauce, sin embargo en los últimos años no les ha afectado, pero con esos trabajos, del drenaje que se instala y que beneficia a las localidades de más arriba del cerro que pertenecen territorialmente a Huejutla, podría ser un riesgo para ellos. “En otros años el agua nos inundaba, pero se instaló la barda de contención y ahora solo llega a la mitad de la calle, ya no como antes que nos inundaba las casas, pero ahora que realizan estos trabajos del drenaje hicieron montículos de tierra lo que pudiera ser un obstáculo para el paso del agua; si agilizan los trabajos y emparejan la tierra se evitarían esos problemas, pero si la temporada de lluvias se intensifican podrían volver a presentarse algunas consecuencias”, expresó Juan Lara vecino del afluente mientras se movía a unos chicharrones. “Normalmente cuando trae árboles el agua que luego arranca del cerro, obstruye el puente y se junta el agua llegando a las casas. Tiene unos quince años atrás que en ese entonces se llevaba hasta los carros, inundando casas, sobre todo porque hay zonas bajas, hoy la barda nos ayuda. Pero igual esa barda debería estar más alta”, agregó. ¿Les preocupa la próxima llegada de agua? La verdad si, como hacen un drenaje han removido la tierra y eso pudiera causar se desvíe el caudal, pero la obra es para las localidades de Huejutla de la parte alta. Hubiera sido preferible que se conectaran al drenaje en el pueblo y no en un drenaje que lleva siempre un gran caudal cuando llueve cada temporada de lluvia, el agua se lo puede llevar. En este momento es que agilicen el drenaje para evitar que si llueve mucho nos afecten a nosotros”, apuntó. Revelan que no se consensó a los vecinos de este municipio para realizar la obra de drenaje en medio arroyo “las autoridades sólo traen la obra y nadie dice nada. Yo creo se puso de acuerdo Huejutla y Jaltocán, pero si llueve mucho sí puede generarnos afectaciones”, finalizó diciendo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Niños sufren problemas respiratorios por los fuertes calores: Centro de Salud Proyecto cultural para fomentar el náhuatl no fue puesto en práctica Necesario dar continuidad a programas para erradicar vagancia de animales Empleados municipales trabajan en empresas particulares del alcalde Biblioteca del municipio presenta carencia de computadoras e internet