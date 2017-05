Espejeando. Ha sido el propio gobernador Omar Fayad Meneses, quien con énfasis ha manifestado su seria preocupación en el tema de la salud pública que se brinda a los hidalguenses a través de la infraestructura hospitalaria con la que cuenta el Estado en cada una de sus regiones, así como también reconoce lo complejo que resulta el manejo y equipamiento de este sector por lo cual ha instituido programas novedosos que van encaminados a eficientar los servicios de salud que requieren las familias hidalguenses cuya cobertura incluso contempla a miles de familias de estados circunvecinos. Pero Omar Fayad va más allá y ha expresado como reto el cumplir el objetivo no solo de cumplir con las necesidades de medicamento en cada clínica, si no consolidar al Estado en los primeros lugares a nivel nacional, de eficiencia en materia de salud integral; la salud es unos de los ejes principales de su gobierno y así lo ha demostrado. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Definitivamente, el enorme esfuerzo que representa mantener a flote los servicios de salud, pone a prueba la objetividad y solidez de cualquier gobierno, y el de nuestro Estado no es la excepción. Por eso llama la atención que el hospital regional de Huejutla, dada la singular importancia que representa en la huasteca, no se le haya prestado la atención suficiente en materia administrativa y de servicios médicos y a la fecha lleve acumuladas cinco denuncias de índole diversa ante la Comisión de Derechos Humanos, lo que de alguna manera resulta preocupante y deja ver que los responsables de las áreas críticas no se están aplicando en cumplir con las directrices fijadas, lo que en un momento dado, y conociendo la sensibilidad de la región, pudiera originar un conflicto social de mayor nivel. Basta recordar la complejidad de relación que se ha tenido con el ejido de chililico, en cuya jurisdicción se asienta el referido hospital regional y que existe el antecedente sobre la golpiza que un médico en estado de ebriedad adscrito a ese hospital regional, habría propiciado a un campesino de uno de los anexos del mencionado ejido. Médico que al dimensionar su imprudencia y consecuencias de su actitud violenta, trató de compensar con dinero su reprobable acción, sin embargo se conoce que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.. Por otro lado luego de reconocer el desabasto de medicamentos por parte del propio secretario de salud, algunos líderes naturales han externado su extrañamiento en torno al recurso que por un monto de 150 mil pesos donó a ese hospital la diputada federal Carolina Viggiano, producto de un bono navideño que les fue entregado a los legisladores federales y que el administrador Zeus Palacios dejó entrever que sería destinado para la adquisición de medicamentos. En Huautla, pareciera que la maestra Martha Hernández Velasco, alcaldesa, está entre la espada y la pared, o estuvo, ante una fecha relevante como es el festejo del día del maestro, en el que por un lado, no podía dejar pasar esta oportunidad para darse a notar ante su gremio como la representante magisterial más encumbrada de la región, pero por otro lado, tampoco le era posible rehusarse a un buen regalo para los maestros que como ella, hacen un papel eficiente en el desarrollo de la educación, y por lo cual, bajo estas dos premisas, es entendible el haberles sorteado un viaje redondo a Puerto Vallarta, sin embargo, le ha de haber costado trabajo el decidir entre ese regalo costoso para dos personas y el respaldo que ahora reclaman les ha negado a campesinos que sufren para trasladar a sus familiares para su atención médica, por falta precisamente de recursos para gasolina; quizá le pensó mucho para tomar esa decisión, todo el tiempo que le lleva la ovación de los maestros que le preguntaban sobre su regalo, en un evento frente a los lideres del magisterio en el estado, quizá no más de un minuto entre la petición y los aplausos que arranca una respuesta de esa magnitud habría sido el tiempo de reflexión, pero valió la pena, hoy hay el reclamo social de su pueblo al negarles el apoyo pero hay un liderazgo fortalecido ante el magisterio, faltaba más. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.