Aplicarán usos y costumbres a comerciantes renuentes Este miércoles con usos y costumbres retirarán a comerciantes que obstruyen obra de ampliación carretera; Ya existe un convenio donde los comerciantes se comprometieron que antes del día 20 del presente mes ya no estarían en el lugar. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios En estos documentos quedaron asentadas las peticiones de los habitantes de las comunidades. San Felipe, Orizatlán, Hgo.- Vencido el convenio celebrado el 12 de abril ante el juzgado civil con el numeral 113/IV/72017 por parte de las autoridades de La Labor 1, Valle Verde y Santa Ana y la contraparte Remedios Galván Hernández, Leticia Zamudio Castillo, Mireya Castelán Romero, quienes ostentan establecimientos de venta de alimentos a orillas de la carretera que está en construcción y de donde se comprometieron a retirarse el 20 de mayo, como fecha límite, y no lo han acatado, las autoridades ponen en conocimiento que tienen hasta el miércoles o aplicarán usos y costumbres. Molestas las autoridades y ciudadanos de estas tres comunidades arriba mencionadas, anuncian que se hará uso de los usos y costumbres, retirando los puestos de comida toda vez que se agotó al trámite de conciliación presentado ante las autoridades competentes para evitar la fuerza de los vecinos. De acuerdo a documentos en poder de Zunoticia las autoridades de La Labor 1 representada por Leandro Cruz, Justo Hernández Hernández, delegado de la comunidad Valle Verde y Pedro Hernández Hernández, de Santa Ana, refieren que en razón del entronque a San Felipe Orizatlán a estas comunidades en la entrada a la colonia El Llano, las señoras colocaron puestos de comida sobre la construcción de la carretera en la que ya se trabaja y las autoridades les solicitaron desde el pasado 12 de mayo se retiren del lugar de manera voluntaria, estableciendo ante el juzgado civil un plazo de ocho días, fecha vencida, por lo que refieren cumplirán tal como lo plasmaron en ese acuerdo formal ante el juez. Se estimó que de no retirarse para la fecha establecida "se aplicarán los usos y costumbres" sin responsabilidad para presidencia municipal, mucho menos para las comunidades. En un documento redactado el pasado 18 de mayo las autoridades de dichas comunidades le hacen del conocimiento al gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, de tal situación, donde hacen remembranza del convenio levantado con los comerciantes quienes aceptaron quitarse de manera voluntaria y no lo han hecho, por eso las autoridades han cordado que van a remover esos puestos el miércoles 24 de mayo. Justifican que estos puestos afectan a la carretera y no deja espacio para hacer la banqueta lo que pone en riesgo la vida de las personas que pasan a orillas de la carretera.