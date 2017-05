Colapsó drenaje en Barrio Bajo Por la acumulación de basura, empleados de la presidencia invitan a la población a no tirar desechos sólidos en las alcantarillas. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Empleados de la presidencia llevaron a cabo el desazolve del drenaje en Barrio Bajo. Atlapexco, Hgo.- Empleados de la presidencia municipal llevaron a cabo la limpieza del sistema de drenaje de la Barrio Bajo, ya que se encontraba colapsado ante la acumulación de basura y desechos sólidos. De acuerdo al área de Comunicación Social del ayuntamiento, una cuadrilla de trabajadores se trasladó hasta el barrio en mención y llevó a cabo los trabajos de desazolve, ya que las aguas residuales comenzaron a salir y dispersarse a un arroyo que da directamente al río. Es por ello, que se vieron en la necesidad de romper en algunos puntos la tubería para poder realizar una limpieza profunda ante la basura que se encontraba, además de lodo que fue arrastrado en la pasada tormenta que se registró. Afortunadamente pudieron limpiar gran parte de la tubería, al mismo tiempo en que exhortaron a toda la población a no arrojar basura a las alcantarillas, ni desechos sólidos, ya que empleados de la presidencia han encontrado diversos materiales que bloquean el libre paso de las aguas residuales. De esa misma forma, informaron que seguirán atendiendo el llamado de la población para brindarles una solución rápida a este tipo de situaciones que generan un foco de infección para la misma ciudadanía. Finalmente invitaron a los vecinos de Barrio Bajo para que de manera constante lleven a cabo el retiro de tierra en sus domicilios para que no termine en el drenaje, ya que esto también bloquea el sistema. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sacó filoso cuchillo y asustó a su compañero Se armó de valor para agredir a su esposa y terminó en la cárcel Redoblan esfuerzos para garantizar seguridad Resultados positivos por nuevo formato de audiencias Sin concretar modernización de carretera a Tecacahuaco