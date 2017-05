Fumigan áreas del Ayuntamiento ante proliferación de zancudos  

Fue una empresa particular, pagada por el Gobierno Municipal, la que se encargó de realizar la tarea de saneamiento, ante la invasión de mosquitos no sólo durante las noches, sino también en el día. La medida fue tomada –según personal del Ayuntamiento- para prevenir alguna infección transmitida por vector, ya sea Dengue, Chicungunya, Zika o Paludismo, pues según informaron, no han tenido conocimiento de alguna persona con cualquiera de los padecimientos.

Personal de Protección Civil, también se sumó a las tareas de limpieza en el área, incluyendo el desagüe en espacios expuestos a la lluvia, y que por lo regular quedan encharcados, sitios propicios para la reproducción de zancudos.