Fisioterapeuta otorga consultas gratis a pacientes

Se busca apoyar en la economía de todas las personas que presentan algún tipo de problema o que simplemente requieren de la valoración de un especialista. Estará atendiendo a todas las personas que presenten molestias de rodillas, tobillos, espalda y espalda, quienes requieran de medicamento les será extendida una receta médica. Eduardo Martínez Morales, Secretario del Ayuntamiento explicó que lo anterior es con la finalidad de que las personas de escasos recursos que no cuentan con la posibilidad de poder pagar una cantidad económica cuenten con la posibilidad de atenderse. Aunque aclaró que no se cuenta con una meta, sin embargo dijo se hace extensiva la invitación a las personas de todas las edades para que acudan y aprovechen la oportunidad ya que este tipo de consultas no son económicas. La atención, dijo es totalmente gratuita y los gastos del fisioterapeuta corren por parte del Gobierno Municipal.